Anabel, sobrina de Isabel Gemio, acaba con su imagen pública: "Mi tía le tiene envidia a Teresa Campos"

MADRID, 17 (CHANCE)

Mucho está dando de qué hablar la polémica entrevista que Isabel Gemio realizó a María Teresa Campos en su canal de Youtube. Y es que lejos de rozar ya la saciedad, cada día que pasa nos enteramos de nuevos datos de las periodistas que nos dejan de lo más sorprendidos posibles.

En esta ocasión ha sido la sobrina de Isabel Gemio, Anabel, la que se ha sentado en el 'Sábado Deluxe' para hablar sin tapujos sobre la personalidad de su tía y lo cierto es que su testimonio quedará para siempre en el recuerdo de todos los espectadores que no han perdido detalle de la entrevista.

En cuanto a la famosa entrevista de la que no se ha dejado de hablar en estos días, Anabel ha confesado que: "Mi tía le tiene envidia a Teresa Campos, por eso hizo lo que hizo. Está hecha polvo porque no tiene ningún programa en la radio ni en la televisión. En el fondo me da pena porque yo creo que mi tía no era consciente de todo lo que le iba a venir con esto, también María Teresa Campos podría haber dicho 'aparamos aquí".

La relación con su tía no es buena, de hecho no tienen y todo empieza desde el primer momento que Anabel se sienta en el Deluxe hace años para hablar de ella: "Ella me puso una demanda y yo la gané, en base a venir al Deluxe".

En cuanto al trato que Isabel Gemio da a la gente que tiene contratada, uno de los temas de los que se ha hablado a lo largo de la semana, Anabel confiesa que: "A mi tía no le importa la gente que está a su servicio, los menosprecia".