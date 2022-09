La ANC acusa a Aragonès de "inmovilismo" y no ve más opción que ir a elecciones

Feliu asegura que el presidente "descarta completamente" declarar la independencia en 2023

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha acusado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de "inmovilismo" y ha asegurado que no hay más opción que ir a elecciones, después de que el Govern haya rechazado declarar la independencia en 2023, como le ha pedido la entidad, y haya reafirmado su apuesta por el diálogo.

"Tenemos ahora rondas de conversaciones con otros partidos, pero de entrada nos parece que no hay otra opción que ir a elecciones", ha dicho en declaraciones a los periodistas delante del Palau de la Generalitat, tras la reunión con el Govern junto a Òmnium y la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Feliu ha sostenido que estudiarán "qué escenarios hay" una vez se reúnan con otros partidos y vean si hay otras propuestas, aunque ha subrayado que la opción de presentar una lista cívica a las elecciones continúa sobre la mesa.

Ha lamentado que la manifestación de la Diada de la ANC del domingo no haya hecho cambiar de opinión al Govern sobre su estrategia ni le haya llevado a hacer autocrítica, puesto que el Ejecutivo catalán les ha trasladado que no cambiará "ni una coma" su discurso.

Feliu ha explicado que Aragonès tampoco ha compartido con ellos ningún dato nuevo que explique por qué siguen apostando por la negociación con el Gobierno y por "esta mesa de diálogo falsa que tienen montada".

"En relación con nuestra propuesta, ha dicho muy sinceramente que no la piensa considerar, que la descarta completamente y no la piensa valorar", y ha sostenido que no les han propuesto una alternativa a la declaración de independencia en 2023.

"VOCES" DE ERC PIDIERON PROPUESTAS

Feliu ha mantenido que, tras la manifestación del domingo, hubo "voces" de ERC que les pidieron propuestas, y ha advertido de que, en todo caso, la declaración de independencia es una propuesta para dentro de un año.

Sobre si han trasladado a las otras entidades esta iniciativa antes de la reunión, Feliu ha destacado que lo han "terminado de hablar" luego con ellas y que ahora la AMI y Òmnium la están valorando.

Después de que la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, haya criticado que la ANC ha optado por una opción rápida, en sus palabras, Feliu ha replicado que ha sido una propuesta "rápida y para poder dar esperanza", con el objetivo de trabajar luego sobre ella.

ÒMNIUM

En la reunión, el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha defendido ante Aragonès la necesidad de impulsar un "nuevo marco estratégico" independentista que sume a nuevos actores para abrir un nuevo ciclo, como ya hizo en la Diada, han explicado fuentes de la entidad tras la reunión.

Este encuentro se ha producido después de la Diada del domingo, que exhibió la división en el movimiento independentista y evidenció las diferencias entre Aragonès y la ANC: el presidente no asistió a la manifestación de la entidad, y Feliu lanzó un ultimátum para que el Govern convoque elecciones si no avanza hacia la independencia.