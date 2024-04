Andalucía afea al Gobierno "utilizar" fondos autonómicos para entrar en Telefónica en vez de "primar" servicios públicos

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha afeado este viernes la "decisión" del Gobierno de España de "utilizar" fondos destinados a comunidades autónomas y ayuntamientos para su entrada en Telefónica, lo que ha calificado de "una muestra más de las prioridades de este Gobierno". "Es un Gobierno --ha continuado-- que está más preocupado por su intervención en las empresas y en las instituciones públicas que en primar la sanidad, la educación, la dependencia u otros servicios básicos y que se realizan a través de las autonomías".

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos europeos, que dirige Carolina España, han asegurado en declaraciones a Europa Press que el Gobierno central "está más preocupado por sus pactos con los independentistas, por la amnistía y por las cesiones tributarias a sus socios de Gobierno, y por todas esas peticiones que atacan frontalmente a la Constitución y la igualdad de los españoles a cambio de mantener el sillón, que por lo que un Gobierno debe gestionar que son los servicios básicos de los ciudadanos".

En esta línea, la Consejería ha acusado al Gobierno de "no solo maltratar a las comunidades autónomas con un sistema de financiación autonómica injusto y obsoleto por el que comunidades como Andalucía sufren una especial infrafinanciación que les hace perder cada año 1400 millones de euros, sino que ahora les resta más recursos".

Para la Junta, esta decisión del Gobierno se suma a los "agravios" que, a su juicio, "se intensifican con la falta de Presupuestos Generales que, por un lado, no permitirán nuevos proyectos para 2024 y que, además, conllevan la no actualización de las entregas a cuenta a las autonomías, es decir, el dinero que el Estado debe transferir periódicamente el Estado a las comunidades". Al no estar actualizadas las cantidades, según la Junta, Andalucía está dejando de recibir 150 millones de euros cada mes.

"La dejación de funciones constitucionales del Gobierno al no presentar ante las Cortes Generales un proyecto de Presupuestos les permite actuar con discrecionalidad y opacidad en el destino de los fondos públicos como se ha visto en esta operación de Telefónica, donde han desplazado 500 millones de euros de las partidas para ayudar a ayuntamientos y comunidades autónomas o como podrán hacer en el futuro con otras actuaciones", han sentenciado las citadas fuentes.