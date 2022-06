'Por Andalucía' apela al feminismo, "vacuna contra la desigualdad": "El resultado del 19J dependerá de las mujeres"

CÓRDOBA, 11 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Cynthia de Benito)

La candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, ha apelado este sábado al voto del feminismo, que ha calificado como una "vacuna contra la desigualdad" que, ha prometido, aplicará desde el Gobierno autonómico si gana las elecciones el próximo día 19. En un encuentro con colectivos feministas en Córdoba, Nieto ha señalado además que el resultado de ese día "va a depender de las mujeres", asegurando que confía en la victoria.

Nieto ha mantenido una charla con alrededor de medio centenar de mujeres acompañada, entre otras, por la coordinadora general de Más País Andalucía y cabeza de lista de 'Por Andalucía' por la provincia de Sevilla, Esperanza Gómez, y la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde. "El resultado (de las elecciones) va a depender de las mujeres y todo lo que dependa de las mujeres va a salir bien", ha sostenido en uno de los parques de la ciudad, con temperaturas que rondaban los 35 grados.

La candidata de la confluencia --que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde-- ha subrayado que el feminismo "es la vacuna contra la desigualdad" y que "el gobierno de 'Por Andalucía' tiene que desplegar la agenda feminista del Gobierno y poner esa vacuna". "Habrá quien necesite dos o tres dosis", ha comentado en tono distendido, antes de defender que si preside la Junta los próximos cuatro años tomará medidas para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, especialmente de aquellas con trabajos más precarios.

También ha recordado que 'Por Andalucía' propone que la comunidad tenga su propio pacto contra la violencia de género, y en el aspecto educativo y a preguntas de varias de las presentes, ha expresado su compromiso de "generar la garantía de que la educación mejore". Nieto ha propuesto en este sentido una educación "inspirada en los principios republicanos".

Durante la charla, una de las presentes le ha pedido que, en caso de quedarse en la oposición, haga "pedagogía" sobre feminismo y violencia de género en el Parlamento andaluz. "Yo escenarios que no sean que el día 19 va a salir bien no lo voy a contemplar", ha respondido Nieto, que ha subrayado que tener una actitud diferente implicaría "salir con bajona" a hacer campaña. "Estas elecciones en modo alguno las tiene ganadas Moreno", ha dicho en alusión al candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, apuntando que hasta que no se vote "no se sabe lo que va a pasar".