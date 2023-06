Por Andalucía asume enmiendas de Ecologistas a la Ley de Regadíos que "se retrasará por no interferir" en el 23J

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de Por Andalucía va a asumir enmiendas parciales registradas por la asociación Ecologistas en Acción a la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox para la regulación de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, cuya tramitación en la Cámara andaluza "va a ser paralizada una vez más, retrasada, para no interferir en la campaña electoral" de los comicios generales del 23 de julio.

Así lo ha indicado la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, en una rueda de prensa en el Parlamento que ha comenzado destacando que esta semana se ha podido escuchar en la Cámara, a iniciativa de su grupo y del de Adelante Andalucía, voces de agentes sociales "injustamente vetados" por PP y Vox en la ronda de comparecencias que se celebró la semana pasada en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en el marco de la tramitación de esta proposición de ley.

"Por primera vez se han acallado las voces críticas con una determinada iniciativa utilizando la mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara y, en concreto, en la mesa de la comisión de Fomento", ha denunciado Esperanza Gómez, que ha insistido así en criticar que "por primera vez se va a tramitar una iniciativa legislativa sin que la pluralidad de voces presentes en la sociedad sea escuchada en sede parlamentaria".

La portavoz adjunta de Por Andalucía ha destacado que entre las voces que su grupo y el de Adelante han invitado esta semana al Parlamento han figurado las de agricultores que "se sujetan al marco legal" de la zona y "no sólo pagan por el agua que consumen, sino que, además, en una situación como la que hay ahora de sequía, con elevadas temperaturas, tienen que hacer malabarismo porque tienen el agua limitada al ser legal, y tienen que administrarla con mucha responsabilidad".

Tras subrayar que son "agricultores a los que la Junta dice proteger, pero a los que no quiere escuchar", Esperanza Gómez ha valorado que ellos dijeron que "la economía y el cuidado del entorno no sólo no están reñidos, sino que tienen que ir necesariamente de la mano", y que "saben que una iniciativa como ésta, si sale adelante, puede ser el fin de sus explotaciones agrícolas, de su modo de vida", que "depende de que Doñana siga viva", y no como ahora, que a este espacio natural lo "están matando", según ha abundado.

"MARCHA ATRÁS TEMPORAL"

La representante de Por Andalucía ha criticado que la tramitación de la iniciativa "va a ser paralizada una vez más, retrasada, para no interferir en la campaña electoral" del 23J, una "marcha atrás que, aunque sea temporal, demuestra", según ha considerado, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "sabe que esta ley no se va a poder aplicar nunca, porque es un despropósito y porque el Gobierno de España tiene mecanismos de sobra para paralizarla vía recursos de inconstitucionalidad, e impedir que entre en vigor", porque ello supondría "sanciones millonarias de Europa".

Esperanza Gómez ha denunciado que, al hilo de esta iniciativa, se está "minando el prestigio internacional de nuestros productos agrícolas, y eso es algo que nuestra economía no se puede permitir", y, si la norma se lleva a efecto, "al final lo que va a suceder es que no sólo se va a resentir la agricultora de la zona, sino que se va a resentir también el turismo de todo el entorno maravilloso" de Doñana.

La portavoz adjunta de Por Andalucía ha reafirmado la posición de su grupo a favor de la "retirada" de esta proposición de ley, con la que, además, se da un mensaje "realmente terrible", el de que "el que hace las cosas mal, el que incumple la ley, el que roba agua sin tener en cuenta las normas que hay establecidas para todos, al final puede ver con una iniciativa como ésta respaldada su conducta", según ha abundado.

ENMIENDAS PARA "SUPRIMIR" LA INICIATIVA

De igual modo, ha reiterado que Por Andalucía no va a presentar enmiendas propias a esta proposición de ley, pero ha anunciado que sí va a "asumir como propias" las presentadas por Ecologistas en Acción en el plazo habilitado para ello para "organizaciones sociales inscritas en el Registro de Asociaciones andaluz".

Ha indicado que desde Por Andalucía asumen las enmiendas de Ecologistas "como lo haríamos con las de cualquier otro grupo de los que han sido vetados, porque nos parece que es nuestra obligación ser instrumento de la ciudadanía en este caso", pero su grupo renuncia a presentar enmiendas propias porque "lo único que cabe" frente a esta iniciativa es que no exista, según ha sentenciado, porque "de ninguna manera la solución al problema de Doñana está" en esta proposición de ley que "nunca tuvo que haberse presentado", y para la que "ahora sólo cabe su retirada", según ha incidido.

Además, ha apuntado que dichas enmiendas de Ecologistas en Acción "van destinadas a eliminar los artículos que se presentan, o sea, básicamente a suprimir la iniciativa".

RÉPLICA A JUAN ESPADAS

Por otro lado, en relación a la propuesta que esta semana ha realizado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que le reciba en el Palacio de San Telmo antes del próximo día 28 de junio con idea de trasladarle en esa cita una propuesta alternativa que dé solución a la problemática en torno a la agricultura en la zona de Doñana, Esperanza Gómez ha replicado que "esto hay que solucionarlo en el Parlamento", que es "la sede donde esto se tiene que hablar".

Además, ha apostillado que la "solución está ya inventada" y "es el Plan de la Fresa, que está aprobado, que se hizo con mucha participación" y logró "un consenso" después de "mucho trabajo muy serio", según ha valorado antes de concluir lamentando que dicho plan "se quiere derogar por la vía de hecho legalizando" regadíos "como si hubiera agua ilimitada, y haciéndose además trampas al solitario", según ha finalizado.