Andalucía calcula que la prórroga del Presupuesto supone 150 millones de euros al mes "retenidos" en entregas a cuenta

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía calcula que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, tras el adelanto de las elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo tras no lograr el gobierno catalán la aprobación a sus cuentas para este ejercicio, supondrá para Andalucía 150 millones de euros "retenidos" al mes en concepto de entregas a cuenta.

"La prórroga del Presupuesto no sólo no resuelve los agravios del anterior sino que los consolida y multiplica", ha avisado la consejera Carolina España en declaraciones a Europa Press. La prórroga de las cuentas del Estado supone "un escenario de nuevas incertidumbres", en palabras de la consejera, que ha afeado además las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández en las que "ha dicho que vamos a tener la mayor transferencia de recursos de la historia".

"No sé de dónde van a salir con un presupuesto prorrogado. Porque si se refiere a las transferencias del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), éstas no son dinero del Estado sino que es una financiación que por ley corresponde a las comunidades autónomas", ha apuntado Carolina España. Para la responsable de Hacienda en Andalucía, la prórroga del Presupuesto supone igualmente "no poner en marcha el fondo transitorio de nivelación y que el problema de financiación de Andalucía y del resto de comunidades continúe sin resolverse".

"En Andalucía, ya hemos vivido una situación similar en 2019, cuando la ministra María Jesús Montero mantuvo retenidas hasta el mes de noviembre, durante once meses, las entregas a cuenta", ha recordado la consejera, que ha cifrado el coste de ese "bloqueo" en más de 800 millones "sólo para Andalucía". "La posibilidad de que el Gobierno nos retenga de nuevo las entregas a cuenta no es algo que nos pille del todo desprevenidos porque ya nos ocurrió", ha abundado Carolina España, que asegura que "Andalucía se ha preparado para que esta situación no afecte demasiado a su tesorería".

En esta línea, la Junta ha reconocido que también le preocupa "mucho" la inversión territorializada. "Con presupuestos prorrogados, en principio, no se podrán iniciar nuevas actuaciones, lo que significa que no habrá nuevas inversiones". "Dado que el Gobierno no tiene la autorización de las Cortes para nuevas actuaciones, podrían seguir realizando las que ya estaban previstas en el presupuesto de 2023 en la parte que no hayan cumplido", ha apostillado Haciend.

Esto "abriría la puerta a la discrecionalidad y la falta de transparencia", ha advertido la consejera, que ha lamentado, por último, la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez que "no cumple ni la programación ni la ejecución". El último año "completo" del que Andalucía dice tener datos es 2021. Según la Intervención General del Estado, en 2021, la ejecución de la inversión de los PGE en Andalucía fue del 42%.

En los seis primeros meses de 2022, "último dato que conocemos", en Andalucía, de un crédito para inversiones de 2.136,5 millones de euros, se habían ejecutado 335,2 millones, lo que equivale a un 15,7%. La ejecución de inversión del Estado en Cataluña estaba en el 64%. "Andalucía siempre sale perdiendo", ha sentenciado.