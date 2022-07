Andalucía cree que el apoyo de Castilla-La Mancha al fondo de compensación prueba que Moreno pidió "lo justo" a Moncloa

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Antonio Sanz, ha sostenido este viernes que el apoyo del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, a la petición a Moncloa del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, de un fondo de compensación hasta que llegue el nuevo modelo de financiación autonómica con más de 1.700 millones para su región, Comunidad Valenciana, Murcia y la región castellanomanchega demuestra que la solicitud andaluza reclamaba "lo justo".

"Creo que es la prueba de que el presidente de la Junta de Andalucía cuando ha ido a Moncloa ha ido en positivo, a construir, a sumar, porque no ha hablado solo de Andalucía, ha hablado de un proyecto común de España y un conjunto de necesidades donde, en este caso, es necesario sumar", ha dicho Sanz en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz.

Valoraba así las declaraciones de García-Page este mismo viernes en reacción a la petición elevada por Moreno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al respecto, el presidente manchego apuntaba que "objetivamente" hay regiones "maltratadas" en términos de financiación, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, algo que el propio Gobierno "ha reconocido". "Ya lo he hecho, pero me vuelvo a sumar a pedir un fondo de transición hasta un nuevo modelo de financiación que invierta la tendencia de las comunidades autónomas que estamos en clave expansiva y sin decir que no a prestar nuevos servicios", ha agregado.

"La reacción de Page da sentido a la propuesta que ayer hacía Moreno", ha replicado Sanz desde Sevilla. El consejero ha remarcado que hay que "trabajar en un modelo para todos" y "solucionar los déficit que tiene un modelo obsoleto, pero también con una carga de infrafinanciación que es grave", ha apuntado en relación al modelo actual. En este sentido, ha agregado que este jueves en Moncloa Moreno "fue a pedir lo justo".

LOS ANDALUCES PEDIRÁN SECTORIALES PARA FIJAR SU POSICIÓN: "NO HAY TIEMPO QUE PERDER"

La reunión mantenida entre Moreno y Sánchez en Madrid este jueves ha sido además uno de los puntos abordados en el Consejo de Gobierno andaluz, en el que el presidente de la Junta ha "instado" a sus consejeros a pedir reuniones sectoriales en las que "fijar la posición" del nuevo Ejecutivo regional y dar así continuidad a los 86 puntos que constaba en el documento de peticiones presentado en Moncloa.

"No hay tiempo que perder", ha subrayado Sanz a este respecto, apuntando que por parte de Sánchez las respuestas fueron "te contestaré" o "lo voy a estudiar". "Lo que trató el presidente de la Junta son asuntos vitales para la vida de los andaluces", ha resaltado Sanz, que ha explicado que en las sectoriales que soliciten buscarán también conocer la posición del Gobierno central "y si es el caso diseñar una estrategia de puesta en marcha de las medidas y algún tipo de calendario" para evitar que lo presentado "quede en un mero acto protocolario".