Andalucía cree que el impuesto de solidaridad es "un ataque de soberbia" del Gobierno y hay "invasión de competencias"

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha considerado que el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas es "un ataque de soberbia" del Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra María Jesús Montero y ha considerado que entienden que "hay una invasión de competencias y que sería viable el posible recurso de inconstitucionalidad" sobre la norma, pero ha indicado que habrá que verla primero y ya se estudia.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, antes de clausurar un foro organizado por el diario Expansión, España ha considerado que el paquete de medidas fiscales "llega tarde" porque no tiene efecto en 2022 cuando es este año cuando "está la luz disparada, los carburantes, la cesta de la compra o la subida de las hipotecas", y ha dicho no entender "cómo no supone ninguna bajada de impuestos para la clase media, que es la que más está soportando esas subidas".

Sobre el impuesto a las grandes fortunas, que considera que es "el de Patrimonio clonado", la consejera ha señalado que "lo que se quiere hacer desde el Gobierno de España es anular el poder tributario de las comunidades autónomas" y cree que es "una deslealtad absoluta a la Constitución y al resto de leyes que consagran el estado de las autonomías", así como a las regiones "que hemos iniciado un camino para ayudar a las empresas y a las familia".

Asimismo, ha asegurado que va a suponer "una huida de la inversión", precisando que en Andalucía estarían sujetos a este impuesto en concreto 1.007 personas que en 2020 pagaron 44 millones de euros por Patrimonio y 195 millones por IRPF, dinero que "se perdería" si deciden irse a otros países como Portugal "ante este nuevo impuesto del Gobierno".

España ha dado la bienvenida al Ejecutivo "a la bajada de impuestos de Juanma Moreno en Andalucía", pero ha considerado "curioso que hace diez días no estaba previsto ni el impuesto a las grandes fortunas ni bajar los impuestos"; es más, ha apuntado, "se criticaba".

De hecho, ha explicado que hace unos meses Podemos planteó una Proposición No de Ley para el impuesto a las grandes fortunas "y el PSOE dijo que no podían aprobarlo porque ya había un impuesto de Patrimonio en las comunidades autónomas, por la doble imposición y porque realmente el efecto recaudatorio era mínimo".

"¿Qué ha ocurrido entre entonces y ahora para que haya este impuesto? Pues lo que ha pasado es que Andalucía ha decidido eliminar el impuesto de Patrimonio", ha señalado la consejera, quien ha incidido en que entienden que desde el Gobierno de Sánchez "se está atacando la autonomía financiera de la comunidad autónoma" y ha dicho no entender "por qué el Ejecutivo de Sánchez quiere permanentemente castigar a Andalucía y quiere cortar las alas ahora que no estamos en el vagón de cola".

La consejera ha incidido en que se esperará a la publicación de la norma, pero ya ha anunciado que desde el gabinete jurídico se va a estudiar "la posible invasión de competencias porque de alguna forma están dejando vacío de contenido las competencias fiscales que tenemos las comunidades autónomas".

España ha recordado las medidas implantadas por el Gobierno andaluz, encaminadas a "dejar en los bolsillos de las familias y empresas" el dinero para potenciar la recuperación económica, como la eliminación del impuesto del Patrimonio o la suspensión del canon del agua durante 2023.