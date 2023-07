Andalucía culpa al Gobierno de España de los problemas con el agua en el Norte "por dejación de funciones"

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha culpado este miércoles al Gobierno de España, "por dejación de funciones en sus competencias", de la situación que viven los 80.000 habitantes del Norte de Córdoba a los que la Diputación cordobesa suministra agua potable en camiones cisterna desde hace tres meses, tras declarar la Junta no apta para el consumo humano el agua que llega a sus grifos y que sí es apta para otros usos, a través de la conexión de emergencia que, por 4,3 millones, ejecutó el Gobierno de la Nación entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera.

Precisamente, las obras para la conexión definitiva entre ambos embalses, cuyo proyecto presentó en Córdoba el pasado 20 de octubre la propia consejera, asegurando que se iba a licitar "en breve", con una inversión de 11,3 millones y un plazo de ejecución de 15 meses desde el inicio de las obras, ha sido por lo que le ha preguntado en la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz la parlamentaria del PSOE por Córdoba Ana María Romero, quien ha subrayado que "casi 80.000 personas pueden hoy abrir el grifo gracias al Gobierno de España".

A este respecto, Romero ha recordado a Crespo que el Gobierno andaluz presidido por el popular Juanma Moreno ya declaró de interés autonómico dicho proyecto el 20 de junio de 2020 y, sin embargo, tres años después, las obras aún no han comenzado, es decir, que, "si por ustedes fuera", en referencia a la Junta de Andalucía, en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato no tendrían agua en el grifo, ni para otros usos distintos al consumo humano, como sí tienen ahora gracias a la obra de emergencia que hizo el Gobierno central, por lo que ha dicho a Crespo que quiere "ver el proyecto" para la conexión definitiva, "ver dónde está publicado y en qué proceso de licitación tienen ustedes esto".

Ante ello, la consejera ha acusado Romero de estar "mintiendo a los ciudadanos", pues "la obra de emergencia" ejecutada por el Gobierno de España "no es una obra de abastecimiento en alta", a lo que se suma que el proyecto de conexión definitiva, "que está licitándose" ahora por el actual Ejecutivo andaluz, lo dejaron sin concluir, según ha recordado Crespo, anteriores gobiernos del PSOE en la Junta, ya que "el señor Chávez suspendió parcialmente la obra en 2008, después la suspendió totalmente el señor Griñán, y después la señora Díaz la mantuvo paralizada".

En conclusión, fueron los socialistas quienes no acabaron la conexión definitiva, que ahora licita el actual Gobierno andaluz del PP y, dado que esta obra "no es de emergencia, hay que seguir todos los plazos", añadiendo que, en cualquier caso, la solución definitiva para los problemas de abastecimiento de agua en el Norte de la provincia pasa por la conexión del embalse de Puente Nuevo con el de Sierra Boyera, lo cual, junto a la conexión de éste último con el de La Colada, conformará "un triángulo para el futuro, y es competencia de ustedes (el Gobierno central), no de la Junta de Andalucía", que sí que "va a hacer la obra que tiene ahora mismo encargada de abastecimiento en alta".

Es más, según ha avanzado Crespo, va a firmar este mismo miércoles con el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), convenios en materia de agua "para ayudar, aunque no sea nuestra competencia, en la obra de mejora de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable)", insistiendo en que la Junta lo hará "para ayudarles, porque no somos competentes".

Ello ha llevado a la consejera a pedir a la parlamentaria socialista que "deje de faltar a la verdad" y a que diga a los ciudadanos que "ustedes son los responsables, por haber hecho dejación de funciones en Los Pedroches desde hace muchos años", y "además por equivocarse y no saber rectificar en la obra de emergencia" que ejecutó el Gobierno de la Nación, que tampoco está dispuesto a "hacer una obra de emergencia necesaria en la zona", en referencia a la conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera.

En cualquier caso, Crespo ha pedido a los habitantes del Norte de la provincia que "no se preocupen", porque "en este momento la Diputación va a coger las riendas", y la Junta "les va a ayudar", instando la consejera a Romero a que, entre tanto, le pida "a su Gobierno la obra de Puente Nuevo", en cuanto a su conexión con Sierra Boyera, "para ese triángulo, que es fundamental para el futuro de Los Pedroches", y diciendo "la verdad", la de que "son ustedes los responsables, por dejación de funciones en sus competencias".