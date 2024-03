Andalucía denuncia nuevo "chantaje del independentismo" al "débil" Gobierno de Sánchez con la recaudación de impuestos

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno andaluz ha denunciado este martes el nuevo "chantaje del independentismo" catalán al "débil" Ejecutivo de Pedro Sánchez que supone que plantee recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha manifestado que es una "auténtica barbaridad" lo que está planteando Cataluña, tanto en lo que tiene que ver con los impuestos como con la amnistía o lo que el Gobierno central está "entregando" a los independentistas para que Pedro Sánchez siga en el "sillón de la Moncloa".

España se ha pronunciado así después de que la consejera catalana de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, haya explicado este martes que la propuesta de financiación singular para Cataluña incluye que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma, con un mecanismo de solidaridad interterritorial.

Para la consejera andaluza, está claro es que "la singularidad de Cataluña no es diferente a la singularidad de cualquier otra comunidad autónoma y el Gobierno central lo que tendría que hacer es ponerse las pilas y avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica de forma urgente y en el seno del Consejo de Política Financiera y Fiscal, de la mano" de todos los territorios.

Ha insistido en su rechazo a las "negociaciones bilaterales" para una reforma del sistema de financiación autonómica, que se debe trabajar y consensuar en el CPFF entre todas las comunidades.

"Si desde Cataluña y ERC piensan que este sistema de financiación es injusto para ellos, imagínense lo que pensamos desde Andalucía y lo que piensan la mayoría de las comunidades autónomas", según Carolina España, quien ha recalcado que la realidad es que sólo hay cuatro comunidades autónomas que reciben una financiación por debajo de la media y una de ellas es Andalucía, y en ningún caso Cataluña.

PRÓRROGA DE LOS PGE

Por otro lado, la consejera se ha referido a la decisión del Gobierno central de renunciar a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, de manera que se mantienen prorrogados los de 2023, lo que "supone un escenario de nuevas incertidumbres" cuando lo que se necesita "es seguridad".

Según España, aunque se haya dicho desde el Ejecutivo central que Andalucía va a tener las mayores transferencias de recursos de la historia, la realidad es que se han prorrogado los PGE de 2023 y si se refiere al sistema de financiación autonómica, no son recursos que "dé el Gobierno de España, sino que es una financiación que por ley corresponde a las comunidades autónomas".

"Esta prórroga del presupuesto estatal no sólo no resuelve los agravios de presupuestos anteriores con Andalucía, sino que los consolida y los multiplica", según ha señalado España, quien ha explicado que hay que añadir el problema de que "no se actualizan las entregas a cuenta que deben de llegar mes a mes a la Junta de Andalucía".

"Estamos hablando de 150 millones de euros menos cada mes, lo que supondría, de los meses de enero, febrero y marzo 450 millones de euros menos, que han llegado a Andalucía por no actualizar las entregas a cuenta", ha indicado.

En cualquier caso, la consejera ha indicado que por el hecho de que no haya PGE para 2024 no se van a "perder" esas cantidades, ya que el Gobierno central tendrá que recurrir a la figura del decreto-ley o vía enmienda en un proyecto de ley para consignarlas.

Ha indicado que Andalucía no tiene problemas de tesorería, de manera que esa falta de actualización de las entregas a cuenta no es un inconveniente, pero hay otras comunidades que sí tienen problemas de tesorería.