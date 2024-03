Andalucía dice que las fresas con hepatitis A no han sido comercializadas y pide más control al Gobierno

Entraron por el puerto de Algeciras (Cádiz) y han sido localizados tanto el importador como el distribuir

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que, una vez localizado el distribuidor de las fresas procedentes de Marruecos en las que se ha detectado hepatitis A, éste ha trasladado que no han sido comercializadas, al tiempo que pedido al Gobierno central y, concretamente, a Sanidad Exterior más control en las fronteras.

Durante la rueda de prensa conjunta con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que han ofrecido en el Palacio de San Telmo de Sevilla, Moreno, preguntado por este asunto, ha confirmado que esas fresas entraron por el puerto de Algeciras (Cádiz), y que ya han sido localizados tanto el importador, de la provincia de Huelva, como el distribuir, de la provincia de Sevilla, quien ha asegurado que "no llegó a ponerlas en el mercado".

Ha expuesto que la Junta recibió el aviso el lunes por la tarde y, en apenas 24 horas, en un tiempo "récord", ya fueron localizados importador y distribuidor y se llevó a cabo la trazabilidad del producto. "Estamos haciendo todas las comprobaciones oportunas para asegurarnos de que no han sido distribuidas y, sobre todo, que no han sido consumidas, que es lo que nos preocupa", según ha indicado el presidente, quien ha añadido que el distribuidor ha informado de que no han salido al mercado.

"La noticia hasta ahora es tranquilizadora en el sentido de que, localizado el distribuidor, nos dice que no han sido comercializadas, pero vamos a hacer todas las comprobaciones para certificar que, en efecto, nadie haya consumido esos productos que están infectados, por así decirlo", ha recalcado.

Para el presidente, lo que está claro es que "los controles de las aduanas fallaron" y "esas fresas no deberían haber entrado en España". Ha indicado que el Estado "no quiere asumir su responsabilidad", cuando compete a Sanidad Exterior el análisis de los productos y no a la Junta de Andalucía.

Ha reclamado al Gobierno central que "examine los protocolos que tiene establecidos y que evite estas situaciones cuando llegan productos de terceros países a nuestro país". Ha insistido en que la frontera exterior compete al Gobierno de la nación, que tiene que actuar y controlar lo que entra en España.

"Es muy importante controlarlo en función de los protocolos en el ámbito sanitario y en el comercial", según Juanma Moreno, quien ha señalado que hay "una queja constante y permanente de muchos sectores productivos y de muchos ciudadanos sobre la falta de atención, interés y dedicación que pone el Estado en controlar estos productos".