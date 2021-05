Andalucía, dispuesta a asumir el "desgaste" en toma de decisiones, pero pide al Gobierno "herramientas legales"

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

El consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado este lunes que la Junta de Andalucía está dispuesta a asumir "el desgaste" en la toma de decisiones tras decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo, pero el Gobierno central tiene que poner "herramientas legales" a disposición de las comunidades autónomas.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Bendodo ha manifestado que las comunidades están muy "expectantes" ante el pronunciamiento del Gobierno central sobre cómo se va a producir "la desescalada", esto es, ese paso del cese del estado de alarma y de los toques de queda, de manera que ha confiado en que mañana martes o el miércoles se pronuncie al respecto.

El vídeo del día Meritxel Serret acude al Tribunal Supremo

Ha criticado que el Gobierno central, ante esta situación, no haya convocado una Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar el escenario que se abre tras decaer el estado de alarma y pactar esa "nueva normalidad".

Según Elías Bendodo, el Gobierno central puede hacer tres cosas, regular algunas cuestiones, sugerir o no hacer nada, y cuando decayó el anterior estado de alarma optó por "no hacer nada". "Y si no hace nada, las comunidades pedimos herramientas legales para poder luchar contra la pandemia desde el punto de vista de la movilidad, de cierres o de horarios, que es algo que nos tiene que autorizar el Estado", según ha apuntado Bendodo.

"Andalucía está dispuesta asumir el desgaste de la toma de decisiones, pero el Gobierno nos tiene que dar la herramientas legales para poder tomar decisiones", según ha sentenciado el consejero de la Presidencia.

Respecto a la situación que se ha vivido este fin de semana en Andalucía al ser el primero con movilidad entre provincias, Bendodo ha destacado que ha habido mucha "responsabilidad" por parte de los ciudadanos porque no se han producido aglomeraciones.

Ha indicado que se han desplazado muchos andaluces a las zonas de costa, donde se ha activado la hostelería y el turismo de forma importante, pero "ha habido control y no ha habido masificación excesiva, de manera que esa llamada a la responsabilidad que se hizo desde la Junta ha surtido efecto".

Para Bendodo, la vuelta "a cierta normalidad no se debe precipitar, sino que hay que hacerlo de forma muy progresiva", sobre todo, porque es fundamental "salvar" el verano y que haya una temporada turística lo "más normal posible para salvar la economía".

Ha explicado que en Andalucía ya se han puesto tres millones de vacunas y un millón de andaluces ya tienen las dos dosis "y se nota" porque la cuarta ola está siendo "muchísimo menos agresiva que la tercera", pero ello no significa que haya que relajarse y abrir todo con normalidad.

Ha insistido en que hay que ir abriendo progresivamente las actividades, para que conforme aumente la vacunación aumente ese ritmo de recuperar la normalidad.