Por Andalucía exige a Junta "transparencia" sobre depuradoras y gestión de aguas residuales

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El diputado de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Juan Antonio Delgado, ha registrado una batería de 50 preguntas al Gobierno andaluz, con el fin de "conocer con exactitud la gestión" que está haciendo en materia de depuración de aguas residuales y su posterior reutilización.

Según ha explicado Delgado en un comunicado, "una de las principales propuestas por parte de la comunidad científica es aprovechar los avances de las nuevas tecnologías para depurar esas aguas residuales y devolver y poder reutilizarla", una materia en la que Andalucía "está muy por detrás, cuando debería ser referente a nivel mundial en depuración y aprovechamiento de aguas residuales".

"Queremos conocer que ha hecho en estos 5 años, y qué va a hacer, en los próximos años el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a este aspecto, porque lo que no tiene sentido es que hay cientos de pueblos en Andalucía pagando multas por no tener depuradoras", ha continuado el diputado de Podemos.

La batería de preguntas registrada por Delgado incluye cuestiones como qué parte del presupuesto comprometido se ha ejecutado, cuántos municipios todavía no tiene Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) o cuántas están paradas por falta de mantenimiento, entre otros datos de interés.

Por último, Delgado ha señalado que "el agua reutilizada en Andalucía es ridículo, y es una tarea urgente y necesaria" y ha indicado que Moreno "no puede ir a pedir ayuda y luego no hacer los deberes", por lo que le ha pedido "transparencia y que no haga trampas al solitario".