Andalucía insiste en dotar de un código QR a los inmunizados ante el covid-19 para que ganen en movilidad

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, ha indicado este miércoles en que el Gobierno andaluz defenderá ante el Comité Interterritorial de Salud la posibilidad de brindar de un código QR a las personas que han completado su pauta de vacunación frente al covid-19 para que puedan moverse libremente por el territorio y asistir a espectáculos y eventos.

En declaraciones a los medios en Vícar (Almería), Marín ha indicado que ya ha defendió esta posibilidad ante la Comisión Europea el pasado mes de octubre, por lo que confía en que "pronto pueda ser una realidad y que se convierta también en un valor añadido en un momento como este para todas aquellas personas que necesitan moverse".

"Las nuevas tecnologías han avanzando tanto que no podemos poner ningún cerco a la posibilidad de que sea una herramienta que permita ahora y en el futuro podernos mover con seguridad", ha insistido Marín, quien ha abogado por explorar los usos tecnológicos que ofrece un teléfono móvil para este cometido. "Le pasamos dinero a nuestro hijo, pagamos una factura o nuestros impuestos, o viajamos con el móvil, se puede coger un vuelo a Nueva York y en tu móvil llevas tu código QR que es tu billete", ha puesto como ejemplo.

Así, el consejero ha hablado incluso de ampliar la posibilidad que ofrece esta aplicación tecnológica para disponer de "nuestro historial médico". "No tiene dificultad porque hay medidas suficientes de garantía para que no haya un acceso y no se pueda, de alguna forma, invadir tu intimidad", ha considerado.