Andalucía pedirá la declaración de zona catastrófica tras el incendio en Sierra Bermeja y aprobará ayudas

JÚZCAR (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que se pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica del área de Sierra Bermeja afectada por el incendio ocurrido la pasada semana. Además, ha dicho que en los próximos días se aprobará un paquete de ayuda en el que ya trabaja el Ejecutivo andaluz.

"Esto es una catástrofe y necesitamos la colaboración de todas las administraciones, ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, y no vamos a dejar pasar ni un solo día", ha incidido Moreno, por lo que ha dicho que el próximo martes se llevará al Consejo de Gobierno de la Junta la petición al Consejo de Ministros de inclusión de la zona en el decreto de zonas gravemente afectadas por emergencia de Protección Civil.

"Lo más urgente es reparar los daños y recuperar la zona", ha dicho el presidente andaluz, que ha visitado distintas explotaciones agrarias afectadas por el incendio en los municipios de Júzcar y Jubrique, y ha indicado que lo sucedido es "una catástrofe en términos medioambientales, sociales y económicos y tenemos que resolverla lo antes posible".

La valoración provisional es que se han quemado 9.640 hectáreas, 54 explotaciones agrícolas y ganaderas se han visto afectadas, "algunas gravísimamente"; la superficie agrícola y ganadera con daños ronda las 160 hectáreas, el 90 por ciento castaños; y 110 kilómetros de cauces de ríos y arroyos ha sido afectados, ha detallado el presidente.

Así, ha indicado que se aprobará esa petición "para que podamos sumar recursos y esfuerzos, para que podamos respaldar la reconstrucción en términos medio ambientales, sociales y económicos de una de las zonas más valiosas de Andalucía". Al tiempo, ha incidido en que intentarán acogerse "a todo tipo de ayudas nacionales y europeas para ayudar a ganaderos, agricultores, hosteleros, ayuntamientos; a todos los afectados".

Asimismo, el presidente andaluz ha precisado que ya se está trabajando en un plan de obras de emergencia para la zona afectada, alguna de las partes se encuentran aún "inaccesibles".

Por otro lado, ha anunciado que se van a empezar los trámites para pedir la medalla al mérito civil a título póstumo para el bombero forestal que falleció en las tareas de extinción. "Hemos perdido 10.000 hectáreas de unos de los pulmones de la provincia, muchos recursos, pero lo que nunca vamos a poder recuperar es la vida de un servidor público, como es Carlos Martínez", ha lamentado Moreno.

Asimismo, ha dicho que va a pedirle al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados la solicitud desde Andalucía "para se inicie la tramitación de una reforma del Código Penal para que las penas de los que meten fuego a nuestros bosques, los que deterioran nuestro ecosistema, nuestra forma de vida y que se lleva la vida de personas como Carlos, sean mucho más severas y mucho más duras que ahora".

Además, ha asegurado que se trabajará en la medida de las posibilidades para "reforzar dentro de la Policía Adscritas todas las investigaciones en materia de incendio para que los recursos que podamos poner desde la comunidad autónoma, junto a los de la Guardia Civil y el Infoca, sirvan no solo para vigilar sino también para investigar y para dar con los asesinos que metieron fuego al monte que se llevó la vida de este bombero".

"Hay cosas que no vamos a volver a ver pero otras que sí podemos resolver y vamos a darle la máxima celeridad", ha apostillado Moreno, quien ha dicho que aunque "es verdad que se ha destruido mucho, queda mucho vivo y bonito, que merece la pena visitar", por lo que ha animado a "ahora más que nunca, visitar esta zona, ir a estos restaurantes y quedarse en estos hoteles. Ahora más que nunca estar con estos vecinos y disfrutar de zonas que afortunadamente no se han quemado".

Por otro lado, sobre la investigación ha reiterado que la lleva la Guardia Civil, a través del Servicio y Protección a la Naturaleza, pero ha vuelto a señalar que los indicios "señalan a que ha sido intencionado".

No obstante, ha agregado que la investigación "necesita de mucha cautela, prudencia y discreción", por lo que ha incidido en que no aportará ningún dato "puesto que la investigación está en proceso".

Por otro lado, sobre la inclusión de Sierra Bermeja en el Parque Nacional y si la Junta lo apoyaría, ha dicho que "los parques nacionales tiene unas limitaciones legales que marca el propio Estado". "No soy técnico, son los técnicos los que deciden" y "hay una serie de pautas que marcan la propia ley de parques nacionales", agregando que "nunca he puesto ningún reparo a que se amplíen cualquiera de las zonas que tenemos en los parques nacionales".

Así, Moreno, tras apuntar a que es "partidario de que haya más zonas protegidas y de que tengamos parques nacionales muchos más amplios", ha incidido en que "no se cierra, ni mucho menos, esa opción; yo no la cierro desde la Junta que se amplíe el Parque Nacional, no tengo ningún problema, pero pensemos que el hecho de que sea parque nacional no hace que los árboles sean ignífugos".

"Si declarándolo parque nacional no se quemara, entonces, estaría todo el territorio parque nacional. Lo único que tiene es un grado de protección mayor, pero en materia de incendios existen los mismos medios que el resto de zonas protegidas", ha señalado.

"INTENTAR HACER POLÍTICA DE SITUACIÓN TAN COMPLICADA NO ES AFORTUNADO"

Por último, cuestionado por las declaraciones del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sobre las explicaciones que piden en relación con la gestión de tiempos y medios en el incendio, Moreno ha dicho que le sorprende las manifestaciones porque "representa algo que en la política tenemos que desechar". "Intentar hacer política de una situación tan complicada como la que se está haciendo aquí me parece que no es afortunado", ha dicho.

"Al que hay que buscar, perseguir, es a los que han causado el incendio, son los responsables", ha subrayado, añadiendo que, como ya "clarísimamente" han explicado los propios responsables de incendio, "desde el punto de vista técnico no era necesario hasta que se creó un segundo foco". En este punto, también ha recordado que el coordinador de incendios viene de la anterior administración, nombrado por el anterior gobierno.

Por todo ello, ha lamentado que desde el PSOE "han dado muchas pruebas durante esta semana de que no creen en el Infoca", porque "no creen en el equipo técnico del Infoca, y cuando no creen en el equipo técnico del Infoca, evidentemente, no creen en los propios servicios de extinción de incendios".

"Lo lamento --ha continuado-- y lamento que Espadas se estrene en el curso político utilizando las actitudes del viejo PSOE. Creíamos que había un nuevo PSOE en Andalucía, que venían con otras actitudes, como nosotros estamos demostrando y, una vez más, tristemente, vemos que siguen en ese juego absurdo, inútil y estéril de intentar hacer política hasta con las catástrofes", ha concluido.