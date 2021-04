Andalucía pide al Gobierno herramientas para controlar COVID "si decide no hacer nada" sobre estado de alarma

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha reiterado este viernes que, en primer lugar, van a esperar a que el Ejecutivo de España se pronuncie sobre cómo se va a producir la salida del estado de alarma y, por tanto, del toque de queda, y ha pedido que, "si decide no hacer nada, como ha hecho en otras ocasiones", dé a las comunidades autónomas las herramientas necesarias para poder tomar medidas para seguir controlando la pandemia del COVID.

Bendodo, tras ser cuestionado en Málaga, ha dicho en relación con la salida del estado de alarma que el Gobierno central puede "recular por norma algunas cuestiones, puede dar sugerencia o no hacer nada".

"En base a esa decisión que tome el Gobierno de España, que tiene que ser cuestión de días, evidentemente Andalucía estará preparada para asumir responsabilidad", ha señalado.

No obstante, ha vuelto a pedir al Gobierno que "si decide no hacer nada, como ha hecho en otras ocasiones, que a las comunidades nos dé las herramientas necesarias para poder tomar medidas para seguir controlando una pandemia que todavía no ha terminado".

"Mientas lo que haremos nosotros es consultar cada decisión que tomemos desde el Gobierno de Andalucía con nuestros servicios jurídicos", ha concluido.