Andalucía pide máxima responsabilidad a andaluces y visitantes en Semana Santa y dice que no cambiarán medidas

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha pedido este viernes "máxima responsabilidad a los andaluces y a los visitantes en esta Semana Santa, porque en nuestra mano está evitar una cuarta ola" y ha insistido en que no se van a cambiar las medidas acordadas por el comité de expertos el pasado miércoles, porque están basadas en criterios sanitarios.

En rueda de prensa en Málaga, tras presentar la nueva ley de Policías Locales, Bendodo ha indicado que "las normas están para cumplirlas y las sanciones están ahí, las multas se están tramitando", señalando que es un momento "de meseta de la pandemia, y que supone que no podemos estar tranquilo porque no ha terminado esta tercera ola".

El vídeo del día El poderoso mensaje de Rosario y Vanesa Martín en tiempos de pandemia

"Las normas se toman porque el riesgo existe, el virus sigue entre nosotros y la movilidad acompaña al virus, por lo que pedimos máxima responsabilidad a los andaluces y a los visitantes en esta Semana Santa, porque en nuestra mano está evitar una cuarta ola", ha manifestado el consejero de la Presidencia.

Ha indicado que las medidas se basan "en criterios sanitarios, no damos ningún bandazo, pero no ahora, sino desde marzo del año pasado", insistiendo en que en la última reunión del comité de expertos "se tomaron una serie de medidas y vamos a seguir con ese criterio", por el que "los restaurantes podrán tener aforo en el interior según el nivel de afectación del municipio" en el que estén.

"No vamos a variar las normas que acordó el comité de expertos", ha reiterado Bendodo, quien ha dicho no entender que "en el peor momento de esta tercera ola, Andalucía estaba en una tasa por encima de los 1.000 casos, pedimos que nos permitiera adelantar el toque de queda y el Gobierno nos dijo que no era necesario y ahora que estamos en 120 casos por cada 100.000 habitantes pide que se adelante".

El consejero de la Presidencia ha apuntado que al Ejecutivo andaluz le gustaría "que la vacunación fuera más intensa, pero el Gobierno de España no nos manda las vacunas que Andalucía está dispuesta a poner", reiterando que la comunidad está preparada para vacunar todos los días a cualquier hora.