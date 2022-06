Por Andalucía pide a progresistas con "cuentas pendientes con el PSOE" que se sumen el 19J a su "ola creciente"

TORREDONJIMENO (JAÉN), 15 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Cynthia de Benito)

La candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, se ha dirigido este miércoles a todos los progresistas que "todavía le tiene unas cuentas pendientes al PSOE" y dudan de su voto para pedir su apoyo el 19J y que se sumen así a la "ola creciente" que asegura se está produciendo después de los actos masivos junto a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Los socialistas son necesarios en un bloque de progreso que gobierne Andalucía, ha dicho, pero que "debe liderar" la confluencia.

Nieto ha apelado así al electorado en Torredonjimeno (Jaén), un regreso a la Andalucía rural tras los actos masivos de últimos días en grandes ciudades como Córdoba, Málaga y en Dos Hermanas (Sevilla). En este municipio jiennense, atravesado por la economía olivarera, ha insistido en la idea esbozada por Díaz en Dos Hermanas, dirigirse al votante tradicional socialista que ahora pudiera estar indeciso.

"Venimos de hacer tres actos con miles de compañeros y amigos y efectivamente hay una ola creciente con la que la gente se va sacudiendo la resignación", ha comenzado Nieto, que ha pedido el apoyo el próximo domingo de quienes tradicionalmente han votado a los socialistas y ahora piensan en respaldar a la confluencia "porque todavía le tiene unas cuentas pendientes" o porque han visto que el Gobierno de coalición de España los partidos que integran Por Andalucía les están "llevando por las orejas a hacer lo que tiene que hacer".

"Esa gente indecisa que vote a Por Andalucía", ha pedido Nieto. La candidata ha admitido que el PSOE "sin duda" hace falta en el bloque de progreso que quiere que gobierne la Junta, pero ha dejado claro que el liderazgo del mismo debe ser para la confluencia porque, ha apuntado señalando al Gobierno central, no cree que el PSOE, estando "solo", hubiera acometido la reforma laboral o subido el salario mínimo.

"Tenemos que parar en seco la deriva que supondría para nuestra tierra cuatro años más de la derecha", ha enfatizado Nieto, quien ha remarcado que "esas derechas de paro y precariedad, de corrupción y mentira no puede seguir a los mandos de Andalucía". La candidata ha remarcado medidas del Gobierno central como los ERTE y ha apuntado a la oposición del PP en este sentido, también en lo referido a la subida del salario mínimo. "Querían que siguiéramos ganando 700 euros de SMI", ha apuntado.

Nieto ha apuntado que a Pablo Casado le echaron del PP "por decir que robar está muy feo" y ha considerado que los populares no "merecen" gobernar la Junta. "No es justo y no tenemos que conformarnos con lo que es injusto", ha enfatizado.

Desde Jaén ha insistido en la defensa del olivar tradicional. "Con eso no se trafica ni se especula ni se negocia" y ha prometido inspeccionar "para que no vendan aceite de garrafón" y defender que se cumpla la ley de cadena alimentaria.