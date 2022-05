'Por Andalucía' se presentará este miércoles en Sevilla como coalición apoyada por seis partidos incluido Podemos

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Representantes políticos de los partidos que han impulsado la coalición 'Por Andalucía' participarán este miércoles, 11 de mayo, en un acto de presentación de esta confluencia de izquierdas apoyada por seis organizaciones, incluidos Podemos y Alianza Verde, pese a que la inscripción de dichas dos formaciones no fue reconocida por la Junta Electoral de Andalucía el pasado viernes por no registrarse dentro del plazo legalmente establecido, antes de la medianoche de esa jornada.

De esta manera, junto a la candidata a la Presidencia de la Junta por esta confluencia, Inmaculada Nieto (IU), participarán en esta presentación el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, que fue elegido en primarias internas de la formación morada como cabeza de lista a estos comicios, y la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez.

El acto se celebrará a partir de las 10,30 horas en el local de 'La Carbonería' de Sevilla, y contará también con la participación del portavoz y coordinador de la Dirección de IU Andalucía, Ernesto Alba; de la coportavoz de Verdes Equo Andalucía Mar González; de la también coportavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz María José Torres, y de la coordinadora de Alianza Verde, Carmen Molina, según figura en las convocatorias remitidas este martes a los medios de comunicación.

Esta presentación llegará después de la controversia que generó la decisión de la Junta Electoral de Andalucía de no aceptar la inclusión de Podemos y Alianza Verde en la coalición 'Por Andalucía' registrada el pasado viernes, de forma que, formalmente, dicha confluencia está integrada únicamente por Izquierda Unida Andalucía, Más País Andalucía, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Tras esta decisión, 'Por Andalucía' remitió el pasado domingo a la JEA un escrito de subsanación para ampliar a dichos dos partidos los integrantes de la coalición, achacando a un "error material" la ausencia de los mismos en la composición de la misma, si bien la Junta Electoral de Andalucía desestimó ese escrito este lunes y desde la confluencia han descartado recurrirlo a la Junta Electoral Central, pese a que hasta este martes había de plazo para ello.

Podemos, IU, Más País Andalucía, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz alcanzaron 'in extremis' un acuerdo a última hora del pasado viernes para dar forma a la coalición 'Por Andalucía' después de que Podemos renunciara a que su diputado Juan Antonio Delgado encabezara la candidatura a la Junta en beneficio de Inmaculada Nieto, y a cambio de ocupar los 'números uno' de las listas de cuatro provincias --Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva--, dejando a IU las cabezas de lista de Málaga, Jaén y Almería, y a Más País Andalucía la de Sevilla.

No obstante, la no inscripción de Podemos en el registro de la JEA llevaba este lunes a los socios de la coalición a plantear la "necesidad de modificar aspectos relativos a las fórmulas de financiación", porque la que estaba establecida en el acuerdo político difundido el viernes "no cumpliría con la normativa del Tribunal de Cuentas", según indicaron a Europa Press fuentes de 'Por Andalucía'.

Al respecto de la presencia de representantes de Podemos en las listas de la coalición, la candidata Inmaculada Nieto ha indicado este martes en una entrevista en Radio Nacional que habrá que "acomodar la voluntad del cumplimiento del acuerdo, que es inequívoca por todas las partes, con el cumplimiento de la ley", para "ir en candidaturas conjuntas".