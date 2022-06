'Por Andalucía' renuncia a recurrir el aval de la JEA a la presencia de Rodríguez en debates de RTVE y RTVA

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La coalición 'Por Andalucía' ha renunciado a recurrir la decisión de la Junta Electoral de Andalucía (JEA) de avalar la participación de la candidata de la coalición Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, entre los cabezas de cartel a las elecciones andaluzas del 19 de junio de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía propuestos por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y Radio Televisión Española (RTVE) en el marco de la campaña de estos comicios. No obstante, ha precisado que sí recurrirá la presencia que niega el Plan de Cobertura de RTVA a 'Por Andalucía' en los debates en algunas provincias.

Así lo han confirmado fuentes de 'Por Andalucía' a Europa Press, que indican que no recurrirán "lo sustantivo".

La JEA había decidido avalar la asistencia de Rodríguez aplicando el principio del "pluralismo político". Desestimaba así esta semana los recursos iniciales contra los planes de cobertura informativa propuestos por ambos entes públicos que presentó 'Por Andalucía', que estaba en contra de que Rodríguez participara en los debates a seis planteados por la radio televisión pública andaluza y española para los próximos días 6 y 13 de junio.

La coalición argumentaba que Adelante Andalucía "no obtuvo representación en las últimas elecciones autonómicas ni ostenta la condición de grupo político significativo", ante lo que la JEA señalaba en respuesta que la candidatura que en estos comicios lidera Rodríguez reúne en sus listas a un "número significativo de diputados del Parlamento de Andalucía en la anterior legislatura", además de que "un número importante de encuestas y sondeos electorales" atribuyen a esta coalición "la posibilidad de obtener representación parlamentaria, lo que, indudablemente, con independencia del valor autónomo que quepa atribuir a ese criterio, refuerza la justificación, con criterios periodísticos o informativos, de su incorporación al debate".

Asimismo, la JEA sostenía para darle el aval que "la circunstancia de que en el debate participen también todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria determina que se respeten los principios de pluralismo e igualdad entre las formaciones".

UNA POSIBILIDAD DE RECURSO "VALORADA" DURANTE LA JORNADA

La posibilidad de recurrir este aval fue estudiada por la coalición durante la jornada de este jueves. La candidata a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, había comentado a preguntas de periodistas que los "compañeros que llevan ese asunto" iban "a valorar" la posibilidad, sobre la que rehúsaba comentar apuntando que ella no está "en eso". "No estoy en eso y, además, no debo hacerlo", concluía.