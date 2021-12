Andalucía señala que Cataluña recibe un 40% de la financiación extraordinaria y rechaza pagar más Sucesiones

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha censurado este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que pese a ser Andalucía "la región donde viven más españoles, el 40% de la financiación extraordinaria (repartida por el Gobierno) ha sido para Cataluña", lo que va contra "el artículo 14 de la Constitución y la igualdad de todos los españoles".

En la rueda de prensa del último Consejo de Gobierno de 2021, ha reclamado en el marco de las relaciones Junta de Andalucía-Gobierno de España "un Fondo Covid con 1.000 millones para luchar contra la pandemia", además de los 574 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017, que el Gobierno todavía no ha devuelto.

Bendodo ha rechazado también la armonización fiscal" que promueve el Gobierno con la idea de establecer unos tipos mínimos en la tributación de diferentes impuestos, entre ellos, el de Sucesiones y Donaciones (ISD).

El consejero ha advertido que el Gobierno de Sánchez "no va a meter la mano en los bolsillos" de los andaluces. "Si tenemos que ir a los tribunales, iremos". "Los hijos de los andaluces no van a volver a pagar el Impuesto de Sucesiones. Que se lo quite de la cabeza la ministra María Jesús Montero", aseguró.

También ha denunciado que "el Gobierno destina más dinero en 2022 para que haya películas en catalán en Netflix que a lucha contra el Covid, el dinero que manda a las comunidades". "Eso es muy triste", ha remachado.