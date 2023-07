Andalucía urge una "alianza entre administraciones" ante la sequía y teme una situación "alarmante" si sigue sin llover

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha advertido este miércoles de que, "si no llueve de aquí a final de año", en Andalucía la situación será "alarmante", y ha urgido una "alianza entre administraciones" frente a la sequía.

Son mensajes que ha trasladado el consejero en una atención a medios en el marco de una reunión de coordinación con los delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, y a preguntas de los periodistas sobre posibles restricciones en el suministro de agua por parte de determinados ayuntamientos andaluces como consecuencia de la sequía.

Al respecto de esta cuestión, Antonio Sanz ha abogado por "ser prudentes y analizar caso a caso cada situación", al tiempo que ha reconocido que algunos ayuntamientos "están tomando decisiones" que "les corresponde" adoptar, y "de aquí a final de año, si no llueve", la situación actual en Andalucía, que ya es "muy preocupante", pasaría a ser "alarmante".

En esa línea, ha opinado que las decisiones sobre posibles restricciones de agua "seguramente las tengamos que tomar después del verano", tras lo que ha sostenido que "lo que hay es que tomar medidas", y "es fundamental que se produzca una alianza entre administraciones por la sequía".

"No puede ser que Andalucía esté tirando del carro sola", ha sentenciado en esa línea el consejero de la Presidencia, que ha reivindicado los "tres decretos de sequía" aprobados "en solitario" por la Junta, "el último de ellos con 300 millones de euros" de presupuesto, así como el "Plan de Soluciones y Obras para la Sequía, de más de 4.000 millones de euros", también impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno.

El consejero ha denunciado que la Junta ha tenido que "salvar al Estado por incumplimiento de obras en más de 76 ocasiones", asumiendo obras que "tenía que haber hecho el Estado", y ha remarcado que "todavía quedan 33 obras del Estado sin hacer".

"Estamos tirando del carro solos en Andalucía", ha insistido en denunciar el consejero de la Presidencia, que ha aseverado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado "abandonados" a los andaluces con su "estrategia de ataque contra Andalucía", ya que "no ha cumplido con ninguna de las obras hidráulicas que tenía que haber hecho", siendo "competente en el 67% del territorio de Andalucía en materia de obras hidráulicas", según ha puesto de relieve.

Tras las elecciones generales del pasado domingo, Antonio Sanz ha abogado por "abrir una nueva etapa con el futuro Gobierno de la nación" en la que se produzca esa "alianza entre administraciones" que considera "fundamental para abordar la lucha contra la sequía".

Según ha abundado el consejero, "ya estamos hablando de un problema estructural y no coyuntural, de si llueve o no llueve", y las obras que reclama la Junta "hay que hacerlas sí o sí".

Antonio Sanz ha concluido incidiendo en que, "si no llueve", la situación será "alarmante, y no sólo en materia de abastecimiento", sino que determinados sectores económicos, como la agricultura y la industria, se pueden ver "seriamente afectados", según ha advertido antes de concluir expresando que "confiemos en que nos ayude la naturaleza y, por otro lado, también el resto de administraciones para que no tengamos que seguir actuando solos como hasta ahora ha tenido que ocurrir con la Junta", según ha finalizado.