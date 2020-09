Andalucía urge a Gobierno que "deje de reunirse con Torra" y aclare "las reglas del juego" para elaborar su Presupuesto

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha exigido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "dejen de reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para la mesa de diálogo con partidos independentistas y se dé más prisa en hablar con las comunidades autónomas" para "aclarar las reglas de juego" y que puedan confeccionar sus presupuestos para el próximo ejercicio con certidumbre y certeza.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Marín ha lamentado que siguen a la espera de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que "es necesario para que a las comunidades autónomas se nos indique cuáles van a ser las reglas del juego para el Presupuesto General del Estado y los autonómicos", unas cuentas en las que "Andalucía se juega muchísimo".

Ha apuntado el vicepresidente andaluz que la comunidad "pierde más de 800 millones en el reparto de los fondos Covid y todavía no sabemos qué criterios de reparto se aplicarán para los 140.000 millones que llegarán de la UE". En este punto, ha insistido en reclamar al Ejecutivo de Sánchez que se establezcan los mismos criterios que aplicó la UE para el conjunto de los países miembros: renta per capita, población y desempleo.

En la misma línea, Marín ha precisado que "Andalucía ha perdido más de 127 millones de euros de las entregas a cuenta del 2019 y 2020, y hemos tenido que acudir al Tribunal Constitucional para reclamar los más de 200 millones de recortes en formación".

En este marco, el vicepresidente ha lamentado que a día de hoy, Andalucía no conoce "ninguna cifra de techo de gasto, ninguna cifra de entregas a cuenta y no conocemos el déficit", lo que obliga a la Junta a tener que llevar a cabo la elaboración de unos presupuestos "con incertidumbre y sin certeza" y esto "frena el desarrollo de Andalucía, que quiere cumplir y aprobar sus cuentas".

En concreto, ha reclamado a Sánchez y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aclare a las comunidades autónomas si dispondrán del mismo objetivo de déficit que el País Vasco, "al que se le permite un 2,6 por ciento". Si esa cifra no es la misma para Andalucía, "no nos vamos a cruzar de brazos" porque de mantener el 0,2 que tiene ahora, "Andalucía estaría perdiendo 3.000 millones, y no lo vamos a permitir".

"Sobran motivos para que el Gobierno reúna el CPFF y diga realmente qué pretende hacer y hacia dónde quiere ir, porque de eso va a depender también el futuro y el crecimiento de Andalucía", ha abundado Marín, que ha pedido a Sánchez "que dejen de reunirse con Torra para esa mesa de diálogo de partidos independentistas y que se den más prisa para hablar con las comunidades autónomas de la reactivación económica y de la elaboración de cuentas públicas para garantizar los servicios públicos en el 2021".

ACLARAR LA AMPLIACIÓN DE LOS ERTE

Igualmente, Marín ha pedido al Ejecutivo central que aclare si va a congelar el sueldo a los funcionarios, porque esto "afectaría a 270.000 empleados públicos andaluces"; o que dé incertidumbre sobre los ERTE, "si consumirá o no la prestación por desempleo o si se ampliará hasta el 1 de abril", como defiende la Junta.

"Hay que dar certidumbre a las empresas y a los trabajadores", ha abundado para apuntar que durante agosto "un centenar de empresas han presentado ERE en agosto y ERTE por rebrotes", toda vez que avisa de que "la incertidumbre alienta esas decisiones" de los empresarios.

A juicio del vicepresidente andaluz, "no es tiempo de soberbia sino para el diálogo" y la Junta siempre está abierta a dialogar "pero no vamos a aceptar imposiciones de Sánchez y de Montero que perjudiquen a Andalucía, nos tendrán enfrente en ese caso".