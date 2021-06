Andorra y la UE negociarán la libre circulación de personas a partir de septiembre

El acuerdo estará disponible para ser sometido a referéndum la próxima legislatura

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

Andorra y la Unión Europea (UE) empezarán las negociaciones relativas a la libre circulación de personas en septiembre, según ha explicado el secretario de Estado de Asuntos Europeos andorrano, Landry Riba, este martes en rueda de prensa.

Esta es una de las cuestiones "más importantes" para Andorra, por lo que se decidió posponerla para tratarla presencialmente, un formato que Riba confía retomar en septiembre, en la que será la cuarta ronda negociadora.

El bloque de la libre circulación de personas, que contiene seis anexos y que trata contenido al que la UE deberá "otorgar adaptaciones", se podría dar por acordado a finales del invierno que viene o a principios de la próxima primavera.

Andorra busca "el mantenimiento de los efectos de la política de inmigración actual", ha expuesto el secretario de Estado de Asuntos Europeos, que ha asegurado que se es consciente que es una de las dificultades de la negociación.

De todos modos, "existen precedentes", en los cuales se ha basado Andorra para redactar su propuesta, como es el caso de Liechtenstein.

Andorra también se fija en los acuerdos que tienen Liechtenstein, Islandia y Noruega, ya que según Riba es en un "90% prácticamente idéntico" al que está negociando el Principado. LAS TELECOMUNICACIONES Y OTRAS DIFICULTADES

Otra dificultad se dará en la negociación relacionada con el mercado de las telecomunicaciones y su liberalización, del que la UE pide la apertura y Andorra persigue mantener el 'statu quo'.

En este punto, Riba ha explicado que se está preparando el argumentario para "demostrar que un mercado abierto pondría en riesgo Andorra Telecom".

Con relación a las demandas formuladas por España sobre el paro y a las prestaciones por desocupación, ha defendido que un modelo de tipo contributivo "no sería la mejor opción para Andorra", y ha reiterado que no hay un modelo europeo de paro y que hay otros países que también tienen un modelo no contributivo.

Así, y "por la dimensión y la situación particular del mercado laboral andorrano", el país se enfoca a las políticas de ocupación, a las pueden adherirse trabajadores transfronterizos, y también hay prestaciones de desocupación involuntaria.

En este sentido, Riba ha valorado la "preocupación legítima de España" en el sentido que sus ciudadanos no se encuentren desatendidos, y ha asegurado que se ha hablado y aclarado las posiciones.

Asimismo, ha afirmado: "Nuestra prestación tiene cabida en el ordenamiento jurídico europeo", por lo que se considera poco probable que esta cuestión aparezca en la Mesa de negociación con la UE.

REFERÉNDUM PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

Aproximadamente el 85% del acuerdo marco, que se negocia conjuntamente con San Marino y Mónaco, está cerrado y ahora las negociaciones se centran en los protocolos específicos de país.

De los 25 anexos, hay dos que aun no se han tratado, como es el caso de los servicios financieros, de los que aun no se dispone de la propuesta por parte de la UE, y el resto está, o bien acordado o bien en negociación.

La pandemia, el Brexit, los cambios en la propia comisión europea, las "dificultades" para aprobar un presupuesto para la UE y las negociaciones entre la UE y Suiza son algunos de los factores que explican el retraso en las negociaciones andorranas.

Con todo, el Gobierno ve "poco razonable" pensar que se podría celebrar el referéndum sobre el acuerdo de asociación en esta legislatura, a la que le quedan poco menos de dos años, pero sí tener un texto acordado, e incluso rubricado a la espera de la aprobación definitiva posterior a la aprobación por referéndum.

A pesar de los puntos en los que las posiciones andorrana y europea están más alejadas, no hay "ningún indicio" que haga pensar que no pueda haber un acuerdo, según Riba.

En este sentido, ha expuesto que se trata de una negociación por lo que se tendrán que hacer concesiones por las dos partes y, aunque no se plantea un escenario de bloqueo ni de abandono de las negociaciones, ha defendido que las posiciones andorranas "están construidas para que puedan ser aceptadas".