Andrea Compton respeta la privacidad de Jedet

MADRID, 29 (CHANCE)

Este fin de semana se celebraban los Premios Feroz en su décima edición. Zaragoza se llenaba de rostros muy conocidos cuya intención era celebrar la producción audiovisual española de los últimos meses, pero lo cierto es que la que iba a ser una gran celebración ha quedado eclipsada por una terrible noticia.

Trascendía a los medios de comunicación que, durante la fiesta posterior a la gala, se producían dos agresiones sexuales que eran denunciadas a la policía. Poco tiempo después, se descubría uno de los nombres de las víctimas: la reconocida actriz Jedet. A Pesar de su deseo de mantener el anonimato en este asunto, su nombre se publicaba y protagonizaba todas las noticias.

En medio del revuelo mediático, Andrea Compton, youtuber e influencer, llegaba a la capital tras un fin de semana lleno de emociones. La amiga de la actriz quiso respetar sus deseos de no dar detalles de lo que pudo o no pasar durante la noche anterior. Ante las preguntas de la prensa, se limitó a decir "no voy a hablar de eso" cuando le preguntaron sobre cómo se encontraba o si ella misma fue testigo de lo que ocurrió.

Queda claro que la persona indicada para hablar de la agresión sexual a manos de un reconocido productor español es la propia Jedet. De momento, en sus redes sociales no ha querido hacer ninguna declaración al respecto, tan solo se ha limitado a compartir algunas instantáneas de la noche anterior. Una de ellas, junto a Andrea Compton.