Andrea Duro no ha pensado todavía en pasar por el altar con Alejandro Galán

MADRID, 22 (CHANCE)

Andrea Duro se dejó ver este viernes en la 'Barcelona Bridal Fashion Week', en el desfile de Atelier Pronovias 2024 y lo cierto es que sufrió un incidente fruto de la aglomeración que hubo en el photocall de la firma. Muy ilusionada con el momento que está viviendo con su pareja, Alejandro Galán, la actriz nos comentó todos los detalles de su relación.

Mientras atendía a la prensa, Andrea sufrió varios empujones, fruto de la cantidad de personas y profesionales que estaban en el evento y, en una ocasión, le pisaron el vestido. Un poco agobiada por las veces que le habían pisado, no le quedó otra que llamar la atención de la persona que se había metido en el plano: "Estamos todos trabajando y me estás pisando".

Le preguntamos a Andrea cómo sería su boda con Alejandro y lo cierto es que por el momento "no me he parado a pensarlo. Pero vamos, amigos, gente cercana, algo íntimo, seguro que sí". Eso sí, su vestido sería algo sencillo, que no llame mucho la atención: "Nunca lo he pensado pero algo supongo que muy sencillito. Yo soy de la que piensa que menos es más".

La actriz no descarta pasar junto a su pareja por el altar: "Bueno, nunca se sabe. No por el momento pero nunca se sabe". Y es que los dos tortolitos tienen planeado un futuro en conjunto en el que todavía no está la boda: "es que tenemos muchos planes de futuro pero una boda, por el momento, no es uno de ellos entonces bueno. Es que tampoco es no es una cosa como que me corra muchísima prisa".

Andrea prefiere centrarse en el día a día y en cuidar su relación: "No le doy mucha importancia, no le doy mucha importancia. Pero bueno, ya te digo, que nunca se sabe realmente lo que puede pasar" y concluía asegurando que: "Bueno, es que yo creo que es lo importante: el apoyo diario, no sé".