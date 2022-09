Andrea Duro nos asegura que vive uno de los mejores momentos de su vida

MADRID, 9 (CHANCE)

Fue a través de las redes sociales cuando empezamos a conocer la historia de amor entre Andrea Duro y Alejandro Galán. De lo más discretos, ambos han querido tener un inicio de relación privada para que nada se entrometiera en lo suyo, pero sobre todo, para disfrutar al máximo y no ser objeto de los medios de comunicación.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Andrea Duro y nos ha confesado que por el momento descarta casarse con Alejandro Galán: "No, creo que no". Tras un año desde que comenzase su historia de amor, todavía no piensa en maternidad aunque hace un balance positivo: "Tampoco" y es que todavía está en ese momento de "inicio de las relaciones, que están bien".

La actriz responsabiliza a Alejandro Galán de lo feliz que está siendo en esta etapa de su vida: "Bueno, para mí, aparte de ser muy guapo, es un hombre maravilloso con el que estoy súper feliz" por lo que no nos cabe ninguna duda de que está de lo más enamorada del jugador de pádel español.

Lo que sí que nos ha dejado claro es que no hay ningún tipo de relación con Juan Betancourt tras romper su relación sentimental: "Nada"... algo que no le preocupa porque ahora se encuentra en un momento de su vida muy bueno tanto personal como profesionalmente: "Un momento muy bueno, contenta, con muchísimo trabajo, mucho reto personal y muy feliz".