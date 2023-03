Andrea Duro nos desvela lo enamorada que está de Alejandro Galán

MADRID, 18 (CHANCE)

Fue a través de las redes sociales cuando empezamos a conocer la historia de amor entre Andrea Duro y Alejandro Galán. De lo más discretos, ambos han querido tener un inicio de relación privada para que nada se entrometiera en lo suyo, pero sobre todo, para disfrutar al máximo y no ser objeto de los medios de comunicación.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Andrea en el Festival de cine de Málaga y lo cierto que la vemos en uno de sus mejores momentos personales. Muy sincera, nos ha desvelado lo enamorada que está de su chico y de lo feliz que es junto a él, aunque por el momento, no tienen pensado jurarse amor eterno.

Andrea nos aseguraba estar muy feliz junto a Alejandro: "muy contenta, muy feliz", aunque descarta pasar por el altar próximamente: "no, no, no". Por el momento, la actriz nos confiesa que no han pensado en ampliar la familia: "tampoco, tampoco". Eso sí, nos confirmaba que está viviendo un gran momento en su vida, tanto personal como profesional: "he tenido cosas mejores y cosas peores pero este año también es un grandísimo momento de mi vida, desde luego".

Superándose en cada momento, Andrea nos confesaba que "siempre tengo cosas en mente que hacer y si no cosas en mente que hacer, cosas en mente que aprender" ya que ese considera "un poco culo inquieto" y siempre tiene algo entre manos, aunque "claro que me encantaría estar metida en la a vorágine de un rodaje pero pasará. Esto es así, esto forma parte de nuestra profesión".