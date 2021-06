Andrea Duro se pronuncia tras su ruptura con Juan Betancourt

MADRID, 4 (CHANCE)

Centrada completamente en su profesión, Andrea Duro ha sido una de las actrices que no se han querido perder la Gala inaugural del Festival de Cine de Málaga. 24 horas después de estrenar su última película, "Xtremo" - al lado de Óscar Casas - la madrileña ha posado con la mejor de sus sonrisas en la alfombra roja y, muy elegante y sobria con un mono negro con escote lágrima, se ha pronunciado por primera vez sobre el fin de su relación con Juan Betancourt.

Una ruptura que, al parecer, habría tenido lugar el pasado mes de febrero pero sobre la que ni Andrea ni el modelo se habían pronunciado hasta el momento, intentando mantener su intimidad en un discreto segundo plano. Sin embargo, la actriz ha roto su silencio asegurando que "no hablo de mi vida privada ni confirmo ni desmiento cosas que no son relevantes para mi carrera porque es mi vida" pero confirmando finalmente que, a pesar de que su relación no funcionó, "al final nos queremos mucho".

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84% hasta marzo

En un gran momento profesional y confesando que "lo importante es hoy y no hay que pensar en el mañana", Andrea estará rodando hasta finales del mes de julio, cuando, si todo sale como tiene previsto, intentará disfrutar de unas merecidas vacaciones en al playa.