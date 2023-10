Andrea Guasch desvela si ha vivido alguna situación de abuso de poder

MADRID, 8 (CHANCE)

En 2022 se dieron el 'Sí, quiero' y desde entonces les hemos visto en multitud de ocasiones derrochando amor. Andrea Guasch y Rubén Tajuelo no pueden negar que viven el mejor momento de su vida, pero... ¿tienen pensado ampliar la familia? Europa Press hablaba con la pareja hace unos días y les preguntábamos cómo se encuentran tras llevar casi dos años casado.

"De momento, tenemos suficiente jajaja, no damos abasto" nos confesaba Andrea cuando le preguntábamos por la posibilidad de ser madre, aunque sí que nos confirmaba que "lo hemos pensado, pero no estamos seguros, necesitamos vivir el presentar" y concluye: "Si tiene que venir, vendrá y nosotros felices".

En cuanto a todos las noticias que han salido a la luz esto últimos meses sobre el abuso de poder en algunos ámbitos profesionales, la cantante nos explicaba que ha tenido al suerte "de no haberme sentido así con nadie, nadie ha abusado de mí, no sé si por suerte por mi energía o lo que sea, tengo la suerte de no haber vivido eso, evidentemente el machismo y el abuso de poder está, ha estado siempre y sigue estando en muchos casos".

Por otro lado, le preguntábamos por la felicidad de Ana Obregón en estos momentos y Andrea nos aseguraba que "me parece precioso que la gente sea feliz, todo el mundo lo merece, sobre todo una persona que es buena y ha vivido cosas que no le deseo a nadie".

En cuanto a la relación que tienen ahora con la presentadora, la actriz desvelaba que "sigue presente, en realidad por vosotros porque no tengo mucha relación ya, evidentemente, está en mi vida, está en la tele y en todos lados", pero zanjaba el tema dejando claro que tiene un buen recuerdo de ella y Alessandro Lequio.