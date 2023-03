Andrea Guasch, exnovia de Aless Lequio, se pronuncia sobre los rumores que rodean a la hija recién nacida de Ana Obregón

MADRID, 31 (CHANCE)

Una vez 'digerido' el shock inicial que muchos sintieron al salir a la luz que Ana Obregón se había convertido en madre por gestación subrogada a los 68 años en Miami, las especulaciones sobre su hija recién nacida no han tardado en surgir.

En diferentes medios de comunicación, y principalemente en redes sociales se rumorea que el donante del esperma con el que habrían fecundado a la gestante sería de Aless Lequio -que habría congelado su semen durante su lucha contra el cáncer, que le acabó ganando la batalla en mayo de 2020- por lo que la presentadora no sería la madre de la pequeña Ana, sino su abuela.

Una teoría que cada vez cobra más fuerza para muchos, que creen que lo que ha hecho la bióloga es continuar el legado de su hijo y cumplir, ya que él no pudo hacerlo en vida, su sueño de ser padre.

Un asunto delicadísimo sobre el que no se han pronunciado por el momento ni la propia Obregón ni el padre de Aless, Alessandro Lequio -que no ha podido ocultar su disgusto por la decisión de Ana de convertirse en madre por subrogación- y sobre el que le hemos preguntado a una de las exnovias más populares del joven.

La actriz Andrea Guasch y Aless mantuvieron una relación que duró varios meses en 2011, poco después de que el hijo de la bióloga cumpliera la mayoría de edad. A pesar de que su historia de amor no funcionó siempre mantuvieron una amistad y no hay aparición pública en la que la cantante de 'Hotel Flamingo' no haya recordado con cariño a su ex.

Sin embargo, en esta ocasión Andrea se ha quedado sin palabras y con un escueto "no, no" ha declinado pronunciarse sobre la maternidad de Ana y las especulaciones que apuntan a que el donante de esperma sería el propio Aless. La artista, muy discreta, tampoco ha confesado si durante su noviazgo el empresario le comentó en alguna ocasión si quería ser padre.