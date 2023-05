Andrea Guasch y Rubén Tajuelo nos confiesan si tienen ganas de ampliar la familiar

MADRID, 10 (CHANCE)

En junio de 2022, Andrea Guasch y Rubén Tajuelo se daban el 'Sí, quiero' por todo lo alto. Una momento de lo más especial que se celebró tres veces: una primera ceremonia informal y dos fiestas posteriores con las que la pareja pregonó a los cuatro vientos su gran amor. Ahora, Europa Press ha podido hablar con los dos tortolitos mientras que disfrutan de su rutina y del 'día a día' juntos.

Ambos nos confesaban que por el momento no piensan en ampliar la familia y nos lo contaban tirando del humor como siempre nos han tenido acostumbrados: "un disco es un hijo, con dos gatos, una casa... no cabe tiempo ni físico ni mental para eso".

Sobre cómo llevan el trabajar juntos las 24 horas, nos reconocían que "creo que es como un choque de realidad, si puedes hacerlo todo, es la persona con la que tienes que estar. Hacemos todo juntos y llevamos ya casi cuatro años. Si no nos hemos matado ya es que esto va bien".

Por su parte, también creen que es muy difícil desconectar porque al final "nos vamos a la cama y decimos se me ha ocurrido esto, queda este mail por contestar como dice ella, es un trabajo que nos gusta mucho, pero es imposible desconectar al 100%, menos cuando buceas".

En cuanto a Eurovisión y la participación de Blanca Paloma, la cantante comenta: "yo tengo que decir que nunca lo he visto, la única vez que lo he visto ha sido por Chanel". Ambos aprovechaban para mandarle un mensaje de ánimo a la artista: "un besito muy grande a Blanca Paloma, a por todas. Qué lleve el arte, tiene el arte de España en su voz, su carisma, que lo intente hacer lo mejor posible, estamos seguros que será así, que quede como quede, da igual".

Siempre muy discreta con la relación sentimental que tuvo hace años con Aless Lequio, Andrea se quiso mantener al margen de los comentarios que está recibiendo Ana Obregón por su maternidad: "yo me mantengo al margen, no veo la televisión, solo para ver tu cara me suena, no sé ni los comentarios que está recibiendo, no quiero comentar porque no es mi vida y cada una tiene su visión y su vida, puede hacer con ella lo que quiera".