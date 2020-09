Andrea y Óscar, de regreso en "La isla de las tentaciones" para revolucionar el programa

MADRID, 28 (CHANCE)

Dos viejos conocidos de los seguidores de "La isla de las tentaciones" están de vuelta en el reality. ¡Y prometen dar mucho que hablar! Nos referimos a Andrea Gasca y Óscar Ruiz, que en la primera edición del programa se convirtieron en dos de los grandes protagonistas - con permiso de Fany Carbajo y Rubén - al vivir un apasionado romance que hizo saltar por los aires la relación de Andrea con Ismael. Y es que la catalana, convencida de que lo suyo con el rubio tentador era más que un simple capricho, dejó a su novio delante de toda España. Sin embargo, al poco de finalizar la aventura en República Dominicana también terminaba, tras un intercambio de reproches, su breve affaire.

Ahora, y dejando boquiabiertos tanto a las parejas de "La isla de las tentaciones 2" como a todos los telespectadores, Andrea y Óscar han regresado al reality. Tanto la "princesita" como el que durante el programa del año pasado se convirtió en su enamorado, han vuelto como tentadores para dar el toque picante al ya de por sí polémico concurso. Y han empezado con fuerza, desplegando su artillería pesada y demostrando sus dotes de seducción en apenas unos minutos.

Andrea, con su sinceridad habitual, se ha presentado a los chicos a su llegada a Villa Montaña con una clara declaración de intenciones: "Como todos ya sabéis soy Andrea, la princesa de "La isla de las tentacions". El año pasado arrasé con todo. Dejé a Ismael porque me enamoré de Óscar, pero no salió bien y por eso estoy aquí. Tengo ganas de volver a enamorarme y es que no hay mayor tentación que alguien que ya ha caído en ella".

Óscar, por su parte, no se ha quedado atrás en cuanto a su propósito y, con ganas de encontrar el amor definitivo en el reality, ha advertido a las chicas que "soy el claro ejemplo de que os podéis enamorar. No salió como me esperaba, pero no he vuelto a sentir lo que sentí aquí y esta vez quiero que sea definitivo".

Tanto Andrea como Óscar han empezado fuertes fuertes. Y es que, a su llegada, Sandra Barneda ha avisado tanto a los chicos como a las chicas que podían cambiar sus citas con los tentadores si querían dar una oportunidad a los nuevos y populares habitantes de "Villa Montaña" y "Villa playa". La influencer, desplegando todas sus armas de seducción, ha conseguido una cita con Lester, al que no dejó de "tirar la caña" y al que acabó, después de lamer su abdomen, preguntando cuál era "su habitación" y aconsejándole que echara "el pestillo" esa noche. No sabemos como se tomará Marta Peñate, la polémica novia del joven, este tonteo sin disimulo con la recién llegada tentadora, de la que Lester ya ha dicho que es "muy guapa". Óscar, por su parte, no ha querido ser menos que Andrea y ya ha centrado sus objetivos en Mayka, pareja de Pablo, que tras las atenciones del rubio no ha dudado en cambiar su cita para conocer mejor al nuevo tentador. Lo dicho, Óscar y Andrea prometen dar mucho que hablar, y no dudéis que os lo contaremos.