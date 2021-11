Andrea y Roberto protagonizan la hoguera más bochornosa de 'La última tentación'

MADRID, 3 (CHANCE)

La hoguera final entre Andrea y Roberto prometía ser una de las más fuertes de esta edición de 'La última tentación' y lo cierto es que no se equivocaban cuando nos lo contaban. Como era de esperar, la concursante se reencontraba con su expareja y éste ni siquiera le miraba, le daba dos besos o le abrazada... y ella, lo solucionaba todo con una sonrisa.

"Se te tenía que caer la cara de vergüenza" le decía Roberto nada más vera y ella enseguida se enfadaba con él por no dejarle hablar y se refería a la presentadora para advertir de que: "Sandra yo no voy a hablar con esta persona si viene así". Minutos más tarde, volvía a entrar en escena para aclarar su concurso.

Andrea miraba al que fuera su novio y le aseguraba: "Que me haya dado cuenta de que no estaba enamorada no significa que no te quiera, no estoy enamorada de ti porque tú me has desilusionado muchas veces. Mi problema es que otra vez me he equivocado eligiendo a la persona", algo que no tiene ni pies ni cabeza, ya que como confesó al inicio de la edición, se presentaba para ponerle a prueba a él.

"Me arrepiento de haber perdido el tiempo con ella estos meses" decía Roberto al ver las primeras imágenes y ella respondía "El problema que tengo yo es que siempre estoy con personas con las que siento que aporto yo más que ellos", unas declaraciones con las que no daba crédito alguno su expareja.

"Yo lo he pasado fatal, Sandra tú lo has visto lo mal que lo he pasado por él" le decía Andrea a Sandra Barneda cuando Roberto le decía que no sabe estar con una persona, ya que todas las veces que ha ido al programa. Y a la famosa pregunta de cómo quería salir del programa, ella aseguraba: "Sola, evidentemente, yo he estado siempre con relaciones, no ha llegado la persona con la que pueda estar bien y complementarnos".