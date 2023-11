De Andrés asegura que el acuerdo entre PSOE y PNV "está firmado en papel clínex"

El PP lo considera "una prorroga" del pacto de 2019" para que "el PSOE concrete con retraso" lo acordado hace cuatro años

VITORIA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular en Euskadi, Javier de Andrés, ha asegurado que el acuerdo alcanzado en el PSOE y el PNV "está firmado en papel clínex" y que "la experiencia dice que es paja mojada", ya que "sus acuerdos no se cumplen". "Es lo mismo que acordaron en 2019 y se le da una prórroga al PSOE para que lo cumpla", ha añadido.

De Andrés ha recelado de que "se materialice realmente algo", ante "la falsedad con la que el PSOE ha firmado el acuerdo y las dudas del PNV", en una rueda de prensa celebrada este sábado en Vitoria-Gasteiz.

El presidente del PP vasco ha comparado diversos aspectos del pacto alcanzado entre el PSOE y el PNV en 2023, respecto al que firmaron en 2019, para afirmar que "es una reedición que prolonga el plazo de concreción en materias ya acordadas hace cuatro años".

En este sentido, ha explicado que ya en 2019 se hacía mención a que se procedería, en 2020, a la negociación y traspaso de las competencias estatutarias pendientes. "Es lo mismo que se ha acordado en el nuevo documento, pero se lleva a 2025. Pasamos de 2020 a 2025, un retraso de cinco años en algo que ya estaba acordado", ha evidenciado.

Asimismo, ha manifestado que el artículo 4 del acuerdo sobre las reformas para reconocer las identidades territoriales en un nuevo Estatuto de la CAV "es el mismo que el artículo 2 que se acaba de firmar".

Una similitud que extiende al artículo 7 para impulsar la participación de las instituciones vascas en la Unión Europea que "es el mismo que en 2009", por lo que, a su juicio, "es una reedición que prolonga el plazo de concreción", ante "los diferentes incumplimientos y fracasos".

SEGURIDAD SOCIAL

De Andrés ha expuesto que tampoco "se concretan los términos del traspaso de la Seguridad Social, ya que el pacto "solo dice que se mete en la bolsa de transferencias pendientes y se da dos años de plazo". En esta materia, ha censurado que "significaría que el País Vasco tendría que asumir la deuda de 4.433 millones de déficit que tiene la Seguridad Social en Euskadi".

"No se me ocurre peor negocio que este. No es de gente muy lista, cuando los vascos hemos sido contribuyentes netos del sistema de la Seguridad Social durante décadas y, ahora que estamos en situación deficitaria y necesitamos de la solidaridad del resto de los españoles, sea el momento en el que vamos a asumir la deuda", ha añadido.

"Es completamente inconveniente. Tiene todo el sentido que la Seguridad Social tenga un fundamento de solidaridad para el conjunto de los trabajadores de España. Si se lleva adelante lo que pretenden los nacionalistas, se fracturaría la caja única y nos comeríamos el déficit terrible que tiene Euskadi, muy superior al del resto de España. Tenemos el 8,59% del déficit total cuando la población vasca es tan solo el 4,5% de la población española. Es un mal negocio", ha zanjado.

Por otra parte, ha dicho sentirse "sorprendido" que se introduzcan materias que no son competencia del Estado, ya que han sido transferidas a Euskadi, como la "dependencia y el euskera".

"No sé si los problemas económicos del País Vasco están llegando a tal punto que se está pidiendo auxilio del Estado para financiar la dependencia, que se está gestionando muy mal en Euskadi y tiene una lista de espera tremenda", ha agregado.

"DESAPARECE EL TAV"

El presidente del PP vasco ha cuestionado que en el acuerdo entre socialistas y jeltzales "ha desaparecido la apuesta por desarrollar infraestructuras del Estado en Eusakdi, especialmente respecto al Tren de Alta Velocidad (TAV).

"Se han paralizado los compromisos alcanzados en 2019 en este nuevo acuerdo y esto se corresponde con la quita del PSOE a la deuda de Cataluña. Hablamos de más de 15.000 millones de euros y, en consecuencia, se resienten las arcas del Estado y no hay ni cronograma ni compromisos de financiación para el TAV", ha afirmado.

"La mayor inversión que ha conseguido el PNV en su pacto y el mayor compromiso del Estado que ha logrado es quitarle 15.000 millones de euros de deuda más intereses a la Comunidad de Cataluña, a costa del TAV en el País Vasco, que lleva el mayor retraso de todas las obras de infraestructura de España", ha añadido.

De Andrés ha concluido que "el acuerdo de 2023 "tiene tantas semejanzas con el de 2019" que "se le da una prórroga al PSOE para que lo cumpla". Por tanto, a su juicio, "cabe entender que no se ha cumplido el de 2019, que "era papel clínex", al igual que el "firmado en este 2023".