Andrés Caparrós defiende a su hijo, Alonso, y le manda un mensaje a María Teresa Campos

MADRID, 7 (CHANCE)

Andrés Caparrós ha estado esta mañana presentando un libro familiar que ha escrito para que la familia se reúna, pero sobre todo los abuelos con los nietos y lo cierto es que le hemos visto en uno de los momentos más felices de su vida. 'Abuelo, háblame de ti' es el nombre que recibe este libro con el que vamos a poder disfrutar en familia con nuestros abuelos.

En esta ocasión, el padre de Alonso Caparrós se ha comportado como un auténtico profesional y nos ha contado lo feliz que es con sus hijos, sus nietos y con su mujer, a la cual sigue admirando y queriendo como el primer día que la conoció. Y es que a pesar de haber tenido altos y bajos con sus hijos, ahora se encuentra en un momento en el que tiene a todos juntos y unidos.

Por supuesto, no podíamos dejar pasar la ocasión de preguntarle por la actualidad y eso implica recordarle las palabras tan duras que ha tenido el Clan Campos hacia su hijo, Alonso Caparrós, después de que este contara públicamente cómo fue su inicios en televisión con ellas. Ante esto, Andrés Caparrós se ha mostrado súper coherente y ha querido enviar un mensaje a María Teresa Campos tras las palabras de la periodista el sábado pasado:

"A mi edad, que es algo menos que tiene mi compañera María Teresa, por mi parte la prioridad es ver cómo uno va disminuyendo el nivel de perdones pendientes. Entretenerse en este tipo de dependencias y rivalidades me parece innecesario y muy torpe, porque el tiempo que tenemos, que es el que está por venir, hay que aprovecharlo para hacer tu balance por si de pronto llega la hora de que te lleven a la otra orilla. Espero que María Teresa, que no es ni tonta ni nada parecido, que se de cuenta de que cometió eso... algún detalle que no fue, no estuvo a su nivel o a nivel como un profesional como ella o como yo que tenemos tantos tiritos dados. Eso no es cosa mía, de ella o de ellos"