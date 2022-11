Andrés Ceballos habla de su salida de 'Dvicio'

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace unos días los seguidores del grupo 'Dvicio' se quedaban locamente sorprendidos cuando anunciaban a través de un comunicado vía redes sociales que, después de "años caminando juntos", Andrés había tomado la decisión de "dejar Dvicio y emprender su camino en solitario". Este viernes hemos podido verle junto a su hermano Martín y nos han hablado de cómo se encuentran tras hacer pública la noticia.

Andrés Ceballos, nos ha hablado sobre su salida del grupo: "es un tiempo de transformación, una renovación preciosa, que se que van a salir buenos años" y confiesa no tener miedo a lo que le viene en solitario: "sinceramente no me impone más que el grupo, amo lo que hago, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir trabajando con gente que me hace aprender tanto a diario".

En cuanto a qué le ha llevado a tomar esta decisión, el cantante desvela que ha sido: "escuchar mi verdad, mi corazón, lo que me dice mi intuición y cerrar un ciclo cuando considero que hay que cerrarlo, no sobre estirar las relaciones y confiar en mi".

Por su parte, Martín Ceballos desvela que él no ha tenido nada que ver en esta decisión de su hermano: "no depende de mí, llevamos 15 años juntos, pero hasta que no pasa de golpe no te enfrentas con la verdad" y Andrés deja claro que la relación sigue siendo buena: "es mi hermano, con todo, tener una buena relación era prioridad y el hecho de que estemos aquí los dos dice mucho".