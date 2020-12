Andrés Pajares, rotundo, asegura no haber visto a su hija, Mari Cielo, en televisión

MADRID, 19 (CHANCE)

Mari Cielo Pajares aseguraba en televisión antes de entrar en el concurso 'La casa fuerte' que no se hablaba con su padre porque este no estaba de acuerdo en cómo se estaba ganando su vida durante el confinamiento. Y es que lejos de la realidad que muchos se piensan, la exconcursante decidió abrirse una cuenta en Onlyfans para mostrar lo que a ella le diese la gana y conseguir dinero de una manera rápida: mostrando su cuerpo.

Como decimos, la relación con su padre no pasaba ya por buenos momentos, pero es que parece que el actor no ha querido arreglar las diferencias que tenga con su hija una vez que esta ha salido del concurso porque asegura que no la ha visto: "No, de televisión veo poco, adiós". De esta manera huía de la prensa para no hablar sobre la relación con su hija.

Sin querer hablar más de la relación sobre su hija, el actor de televisión deja claro que se encuentra 'muy bien' en estos momentos. En cuanto al balance que hace de este año tan complicado para él, confiesa que: "Muy chungo, pero nos estamos salvando, algo es algo".