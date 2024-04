De Andrés (PP) cree que si el presidente Sánchez dimite no será por la denuncia contra su mujer sino "por otras cosas"

"Lo que tendría que hacer no es estar cinco días callado sino cinco días dando explicaciones", asegura el líder del PP vasco

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que si el presidente del Gobierno acaba dimitiendo del cargo no será por la denuncia presentada contra su esposa sino "por otras cosas". "Lo que tendría que hacer no es estar cinco días callado sino cinco días dando explicaciones", ha asegurado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, De Andrés se ha referido a la decisión del presidente del Gobierno de suspender su agenda hasta este próximo lunes y plantearse su continuidad, tras la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez.

En este sentido, el dirigente popular ha enmarcado la decisión de Sánchez dentro de una estrategia", ya que no cree que "por una denuncia de estas características se hubiera sentido tan molesto".

"Si Sánchez llegara a dimitir por una denuncia de un sindicato de estas características, no me lo terminaría de creer. Si dimite ahora sería por otras cosas", ha indicado, para añadir que hay muchas cuestiones sobre las que el presidente debiera haber dado "explicaciones en sede parlamentaria".

A su entender, lo que el presidente debiera hacer no es "estar cinco días callado, sino cinco días dando explicaciones", porque todos "los contactos, los beneficios que hubiera podido tener su entorno más cercano con empresas con las que el Gobierno ha acordado son una sospecha muy seria y de la cual no ha dado ninguna explicación".

Tras acusar a Sánchez de ser un "muy mal presidente", ha afirmado que "sería bueno resetear la política española", aunque ha advertido de que si su relevo fuera la ministra María Jesús Montero "estamos en las mismas".

"España se merece resetear un poco la situación política porque estamos en una posición que no nos favorece para nada la estabilidad del país", ha expresado, para añadir que, por todo ello, no vería mal una "renovación del gobierno" que supusiera una oportunidad "para buscar acuerdos mucho más amplios, no solamente con minorías tan radicales como EH Bildu o ERC".

Así, ha mostrado su deseo de que hubiera un "acuerdo de centralidad en España", y ha censurado las palabras de la diputada socialista Rafaela Romero en las que calificaba a la oposición de "neofascista" por "pedir explicaciones" a Sánchez.

"Arrancarse un viernes por la mañana llamando neofascista a toda la oposición... me parece que eso es efectivamente un tono de crispación que no es admisible", ha insistido.

Cuestionado por Manos Limpias, De Andrés ha afirmado que, como en cualquier caso, se puede actuar contra quien presente una denuncia falsa y ha reconocido que se trata de una organización que "dispara a todo lo que se mueve". "Es una asociación que tiene esta costumbre de presentar denuncias todo el rato y frecuentemente fracasa", ha añadido.

SESIONES DE CONTROL

Por otro lado, ha considerado que "sería bueno" que el Gobierno respondiera a las cosas que se le plantean en el Congreso ya que en las sesiones de control "no responde a nada, salvo con acusaciones".

"Cuando se le preguntó al presidente qué podía decir respecto a las acusaciones que había sobre su mujer, lo que hizo fue lanzar acusaciones sobre la mujer de Núñez Feijóo que, además, se han demostrado de forma inmediata que eran falsas. Esto es muy grave, y me parece que le pone en su sitio a Sánchez, porque él se siente terriblemente agraviado por las acusaciones que está recibiendo, de las cuales no ha sabido dar explicación, y lo que hizo fue responder con acusaciones respecto de la mujer del adversario político", ha criticado.

A su juicio, las acusaciones sobre Begoña Gómez tienen "visos de veracidad", otra cuestión es "si es legal o no que la mujer del presidente establezca esas relaciones con empresas que son beneficiadas por el gobierno". "Podemos discutir si eso es legal o no es legal pero, desde luego, tendrían que dar una explicación", ha zanjado.