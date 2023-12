De Andrés (PP) critica que PNV tiene "tal dependencia de la izquierda, que Ferraz decide los pactos que hace"

Censura las ayudas a la emancipación tras una política de vivienda que ha llevado a "tener las viviendas más caras de España"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado al PNV que haya "picado el anzuelo de la izquierda" y tenga "tal dependencia" que "Ferraz decide los pactos que hace y las leyes que se aprueban". "La decisión de poner a Asiron en Pamplona la ha tomado Sánchez en Madrid", ha afirmado.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, De Andrés ha reivindicado la "labor muy importante en la política vasca" de su partido, que ha hecho "una defensa de un proyecto ético que ha sido muy necesario en Euskadi" y lo va a "seguir haciendo" en un momento en que "hay una radicalización muy importante de la izquierda dentro de España" y también en el País Vasco.

Así, ha criticado que el PNV ha entrado "dentro del marco ideológico de la izquierda" y, en este sentido, ha considerado que la ayuda de 300 euros anunciada para la emancipación de los jóvenes en Euskadi entra en "el marco ideológico de la izquierda, clarísimamente".

Según ha censurado, la política de vivienda ha llevado a "tener las viviendas más caras de España" y luego el Gobierno Vasco lo quiere "resolver dando 300 euros a los que tienen entre 25 y 29 años y se emancipan, con el precio de la vivienda que tenemos". "Eso es lo típico de la política de izquierdas y el PNV ha entrado también ahí", ha insistido.

De Andrés ha reiterado que el PP representa "la alternativa" y, si no mantuviera su posición, "nos vamos todos al rincón de la izquierda". A su entender, "la izquierda ha creado en España, y particularmente en Euskadi, un muro que es el que ahora quiere construir Sánchez para toda España, en el cual el que se sale de ahí se convierte en fascista, se convierte en ultraderecha, se le demoniza para la sociedad".

Según ha advertido, si "picas ese anzuelo de la izquierda, te pasa lo que le está pasando al PNV, que ya ha entrado dentro del marco ideológico de la izquierda" y su proyecto para las elecciones es "cómo voy a repartir, cómo conseguir clientelarmente" convencer al electorado.

Tras admitir que es "muy incómodo estar en la posición" del PP,ha respondido a las críticas efectuadas a su partido por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que no está "para dar lecciones al señor Ortuzar", sino para defender su proyecto. "Y lo voy a seguir haciendo, aunque sea el único que lo haga. Porque yo creo en un proyecto que realmente es un proyecto de éxito para Europa y también puede ser un proyecto de éxito para Euskadi", ha señalado.

A su entender, el presidente del PNV debe "ver su propia evolución electoral" y la evolución económica de Euskadi, que "no va bien" ya que Euskadi "está perdiendo puestos en el conjunto nacional" y los servicios públicos "cada vez van peor".

Según ha indicado, "y de eso sí que le voy a pedir explicaciones al Gobierno Vasco y al PNV" porque, a su entender, "tiene mucho que ver con la deriva" que ha tenido la formación jeltzale, al que también ha afeado que haya "caído en poner a un alcalde de Bildu en Pamplona", algo que considera "una muestra de cuál es su dependencia ahora mismo del Partido Socialista".

"Esa decisión de poner a Asiron de alcalde de Pamplona la ha tomado Sánchez en Madrid", ha asegurado Javier de Andrés, que ha opinado que en el PNV "se sentirán incómodos con esa decisión".

En su opinión, "tiene tal dependencia el Partido Nacionalista Vasco ahora mismo del PSOE, que quien manda ahora está en Ferraz y es quien decide los pactos que hace el PNV y las leyes que aprueba o que suspende".

Además, ha subrayado que, en el caso del ayuntamiento de la capital navarra, la "excusa de Vox", que han puesto "muchas veces" al PP, "no cuela". "En Pamplona el Partido Socialista ha incumplido plenamente su palabra y su compromiso con los electores. Y ya no vale el espantajo de Vox. Porque en Pamplona no está Vox", ha apuntado.

Según ha indicado, Sánchez ya ha explicado que "hay que hacer un muro" en el que estén todos los que le apoyan y "fuera de eso todo a morir". "Y eso es lo que pasa en Pamplona, independientemente de Vox o de no Vox", ha insistido el presidente del PP vasco, para quien "en España es facha todo lo que no convenga al Partido Socialista" porque "le conviene ocupar poder y estigmatiza y demoniza todo lo que no sea aquello que le conviene".

Preguntado sobre si están rotos los 'puentes' con PNV, ha asegurado que el PP vasco quiere ser "útil" y va a usar sus votos "con pragmatismo" para "influir en los términos y en el sentido" planteados a sus electores, como, según ha indicado, evidencia que en Álava haya acordado la deflación en el IRPF y otras medidas fiscales de apoyo a las familias, pero no el presupuesto.

Asimismo, ha augurado que el Partido Popular va a tener "una importante oportunidad de ser influyente en el próximo gobierno", tras las próximas elecciones vascas, que ha apostado por hacer coincidir con los comicios europeos en junio.

COBRAR POR ADELANTADO

Por otro lado, en relación a la prórroga de ayudas por parte del Gobierno central, ha señalado que en el PP son "más partidarios de que no se cobre por adelantado" y que, "en vez de que te cojan el dinero para dártelo por otro lado, es mejor que directamente no te lo cojan".

"Porque ese dinero es de los trabajadores, que no tienen por qué anticiparlo, y por otra parte porque, además en cuanto lo coge el Gobierno, ya empiezan los gastos administrativos, burocráticos, y se pierde dinero también entre los dedos", ha señalado.

Así, ha apuntado que, si no se cobra el IVA de alimentos, luego "no tienes que estar bonificando a la gente para que pueda comprar el pan". Por ello, ha señalado, el PP defiende "ir más allá" y bajar también el IVA del pescado o la carne.