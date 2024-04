De Andrés (PP) reclama una política fiscal "atractiva" para atraer a Euskadi empresas de otros lugares

VITORIA, 11 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés, ha subrayado que es necesario desarrollar una política fiscal "atractiva" para atraer a Euskadi empresas de otros lugares.

De Andrés, que ha participado en un acto electoral en Laudio-Llodio (Álava) sobre industria, ha destacado la necesidad de emplear las competencias tributarias de las diputaciones forales para captar inversiones.

"Tenemos que hacer una política fiscal que sea atractiva, para que las empresas que están en otros lugares de España quieran venir al País Vasco, y para que a las empresas que están en el País Vasco no se les ocurra en modo alguno irse a otros lugares de España", ha manifestado.

El candidato del Partido Popular ha afirmado que el Concierto Económico es una "herramienta fundamental" para poder adoptar medidas en este ámbito, aunque ha lamentado que "no se ha querido aprovechar por parte de quienes han gobernado" en Euskadi hasta ahora.

"Lo que tenemos que hacer es utilizar todo nuestro autogobierno, no para separar, no para fracturar, no para elevar muros como se ha pretendido durante tantos años por parte del nacionalismo; sino para crecer", ha manifestado.