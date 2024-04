De Andrés reitera que el PP es la única alternativa" ante unos PNV, EH Bildu y PSE que son "un mismo producto"

Pide el voto a todos los vascos que acudieron a la final de la Copa del Rey y que en Sevilla "se sintieron como en casa"

VITORIA, 19 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés, ha cerrado la campaña para las elecciones al Parlamento Vasco de este próximo domingo reiterando que el Partido Popular es "la única alternativa" ante unos PNV, EH Bildu y PSE-EE que "son un mismo producto con distintas marcas comerciales".

De Andrés, que ha estado acompañado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en el acto de cierre de campaña de los 'populares' celebrado en Vitoria-Gasteiz, ha pedido que voten a su partido todos los vascos que acudieron a Sevilla para presenciar la final de la Copa del Rey de fútbol entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca, y que en la capital andaluza "se sintieron como en casa".

Además, ha criticado que pese a que en estos últimos días los candidatos de PNV, EH Bildu y PSE "fingen que discuten", en realidad "su aspiración es seguir siendo amiguitos después del día 21, y la única discusión es saber quién queda por delante".

Respecto al compromiso adoptado por el candidato del PSE, Eneko Andueza, de no facilitar un gobierno de EH Bildu tras las elecciones, ha subrayado que él, como candidato del PP, no ha tenido que "justificarse" en "ningún momento", dado que "todo el mundo sabe que estas siglas con Bildu jamás van a pactar".

En el caso del candidato del PNV, Imanol Pradales, ha criticado que en todas las ocasiones que le ha preguntado acerca de este asunto, no haya afirmado que "no va pactar con Bildu". "Yo creo que lo puede hacer; es más, creo que lo quiere hacer, porque tienen una cosa en común, que son independentistas, como son independentistas sus jefes, Antonio Ortuzar y Arnaldo Otegi", ha añadido.

"OTRO LÍO"

De Andrés ha afirmado que, por ese motivo, "el objetivo final es coincidente" para el PNV y EH Bildu, "¿Quién nos dice que una mayoría en el Parlamento no les acabe calentando para repetir de nuevo un Lizarra, en esta ocasión con Pradales y con Otxandiano", ha añadido, tras lo que no ha descartado que pueda producirse "otro lío como el que nos montaron con Ibarretxe".

En la misma línea, y en referencia a un eventual nuevo proyecto soberanista, ha advertido de que el PNV y EH Bildu "nos la pueden montar", de forma que "podamos tener la sociedad menos independentista y el Parlamento más independentista de la historia de Euskadi". "Tenemos que advertir a todo el mundo de que el voto a Bildu y al PNV puede ser coincidente", ha avisado.

De Andrés ha criticado las políticas desarrolladas en los últimos años por el PNV, al entender que están orientadas "a la división, la separación, a elevar muros y diferencias".

A su vez, ha reprochado que los candidatos del PNV y el PSE "se lamentan" ahora de la actitud de EH Bildu respecto al terrorismo, tras haber comprobado que "su ejercicio de blanqueamiento" respecto a dicha formación "les puede conducir a perder votos a favor de Bildu".

"Entonces se asustan y empiezan a decir que Bildu es malo", ha añadido, tras lo que ha destacado que la coalición soberanista "lleva 40 años con el mismo discurso".

De Andrés, que ha destacado que 'jeltzales' y socialistas afirman ahora que EH Bildu "es malo, no tiene criterios éticos, que no tiene moral suficiente, y que no se puede confiar en él", ha advertido de que "en la medida en que más descalifiquen" a la coalición soberanista, "más se descalifican" los propios PNV y PSE, dados los acuerdos que mantienen con esa formación en el Congreso de los Diputados o en Navarra.

"SABEMOS DE SU CINISMO"

Frente a esa forma de actuar, ha destacado que el PP estará siempre "frente a Bildu", y ha reclamado a PNV y PSE que no "finjan ahora que están a nuestro lado". "No es verdad; ellos no están enfrente de Bildu, ellos son socios de Bildu, y nosotros para esto no los necesitamos porque sabemos de su cinismo", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que el PNV, EH Bildu y el PSE son "un mismo producto con distintas marcas comerciales", por lo que el PP es "la única alternativa" al modelo político que representan esas tres formaciones.

De Andrés ha terminado su intervención pidiendo el voto a todos los vascos que acudieron a Sevilla para presenciar la final de la Copa del Rey de fútbol entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca, y que en la capital andaluza "se sintieron como en casa".

"Quiero pedir el voto a todos aquellos que han estado en Sevilla disfrutando de la Copa del Rey y que en Sevilla han estado como en su casa, porque es su casa", ha afirmado, para a continuación preguntarse "por qué vamos a renunciar a pertenecer a España".