De Andrés reivindica al PP como "alternativa" frente a la disputa de PNV y EH Bildu sobre "quién saca más la cabeza"

Critica que la falta de inversiones por parte del Gobierno Vasco "ha perjudicado muchísimo a los alaveses"

VITORIA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que en estas elecciones autonómicas, PNV y EH Bildu entrarán en "una disputa por ver cuál de los dos saca más la cabeza, para ver cuál de los dos coloca mejor la marca, pero no de proyecto" porque "los únicos que plantean una alternativa a lo que se está haciendo" es el PP, que se presenta a estas elecciones "con la ilusión de darle un cambio muy importante a la política vasca, y particularmente a la política que se ha aplicado en Álava".

El PP vasco ha inaugurado este martes su sede electoral de Vitoria-Gasteiz, que también usará de oficina de voto por correo, y ha recordado que ya se puede solicitar este voto, tras la publicación del decreto de convocatoria de elecciones.

De Andrés ha subrayado que el PP va a "ayudar a la gente a que pueda participar" y para que "haya una participación alta en todos los territorios". "Además de hacer el voto por correo, recibimos a la gente que nos viene a contar las cosas que le parecen bien y las cosas que le parecen mal. También a muchísimos afiliados y cargos públicos nos gusta venir por aquí y ver qué sensaciones hay y hablar con la gente", ha explicado.

El candidato popular ha explicado que se presenta a estas elecciones "con la ilusión de darle un cambio muy importante a la política vasca, y particularmente a la política que se ha aplicado en Álava". "Llevamos ya bastante tiempo en la que no hay una gestión desde el Gobierno Vasco que sea de inversiones y eso nos ha perjudicado muchísimo a los alaveses", ha denunciado.

Para el PP, "el Gobierno Vasco se ha dedicado mucho más a hacer otro tipo de políticas que no son las de inversiones" y cree que el PSE, Podemos, EH Bildu y "ahora también el PNV, se sienten muy cómodos con los subsidios y las subvenciones, y muy poco con la inversión, que es lo que genera riqueza, lo que genera actividad, genera economía y al final lo que sirve para poder también hacer políticas sociales y ayudar a la gente que realmente lo necesita".

Asimismo, ha subrayado que se presenta a las elecciones "con una candidatura, con una singularidad muy especial, ya que cuenta con un proyecto propio, distinto al que defienden el resto de candidaturas". "Tenemos un proyecto que es el que mejor funciona en España y en Europa", ha añadido.

LEY DE VIVIENDA

Por otro lado, ha recordado que el PNV ha recurrido la Ley de vivienda aprobada por el PSOE y Bildu en el Congreso de los Diputados, y ha rechazado esta norma porque "conduce a que la gente tenga menos interés en poner sus viviendas en alquiler y que tenga temor a que se convierta en una vivienda de okupas". "Eso ha hecho que de inmediato, simplemente con el anuncio de la ley, se haya reducido un 30% de las viviendas que están puestas en alquiler", ha asegurado.

Javier de Andrés ha criticado que con su recurso, el PNV no está debatiendo sobre "el fondo de la cuestión" y ha explicado que el PP plantea "una solución diferente para el problema de la vivienda: incentivar la vivienda, incentivar el alquiler, animar a la gente a que pongan sus viviendas en alquiler, y ellos están haciendo exactamente lo contrario".

"Las consecuencias son que tenemos la comunidad autónoma con la vivienda más cara de España porque no sólo es pedir competencias, es saber ejercerlas", ha defendido.

Respecto a esta convocatoria electoral, ha señalado que "cuando el PNV y su candidato Imanol Pradales dicen que va a haber una tensión muy grande entre el PNV y Bildu, y una gran disputa", el PP cree que "será una disputa por ver cuál de los dos saca más la cabeza, para ver cuál de los dos coloca mejor la marca, pero no de proyecto" porque "los únicos que plantean una alternativa a lo que se está haciendo" es el PP.

"Eso es lo que vamos a hacer en esta campaña: presentar un proyecto alternativo a ellos, que se votan conjuntamente, que se suman una y otra vez y acuerdan todas esas leyes que nos están conduciendo al declive que está viviendo el País Vasco y también el conjunto de España", ha asegurado.

De Andrés cree que actualmente "se destina el dinero al clientelismo, lo que conduce a que no haya inversión, no haya generación económica, no haya movimiento para la creación de empleo y para dar oportunidades al conjunto de la sociedad".

"Somos la alternativa, el resto son distintas marcas de un mismo producto. El PP es la alternativa, como proyecto diferente, realmente probado y que ha resultado eficaz en España y en Europa, y también aquí hemos tenido la oportunidad de hacerlo", ha subrayado en referencia a los gobiernos del PP en Álava y Vitoria.

Por último, ha insistido en que los populares tienen "materia para defender su proyecto y experiencia". "Lo hemos demostrado; la gente sabe cómo hacemos las cosas y en Euskadi somos la alternativa", ha concluido.