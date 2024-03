De Andrés no ve a PNV "de fiar" y le emplaza a decir "con claridad que no" a la oferta de EH Bildu de "gobernar juntos"

El candidato a lehendakari del PP se presenta como la única alternativa "con ambición" para que Euskadi vuelva a "estar en la vanguardia"

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el PNV "no es de fiar" y le ha emplazado a decir "con claridad que no" a la oferta de pacto de EH Bildu y a su propuesta de gobernar juntos porque "todavía no lo ha hecho".

Javier de Andrés ha realizado este emplazamiento, en el acto de su proclamación como candidato a lehendakari por el PP, en el que ha estado acompañado del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, de la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, y la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González.

En sus primeras palabras, el líder de los populares vascos se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo, que ha sido recibido en Bilbao "con una lluvia", que espera que se extienda al conjunto de España porque "toda España necesita una lluvia nueva, que es la que trae Alberto, la lluvia que necesita España, la que limpie todo lo que se está viendo estas semanas".

Según ha manifestado, lo que se ha vivido también en España es una "radicalización de la izquierda" y hay que presentar "cara a este reto" y esa "radicalización ha arrastrado" consigo a otras fuerzas políticas como el PNV, que también se siente muy cómodo pactando con EH Bildu, cosa que antes era absolutamente prescrita". Unos partidos que cree que son "vasos comunicantes".

A su juicio, a esta formación "cada vez le cuesta menos pactar" con EH Bildu y ha recordado que el 24 de enero su candidato a Lehendakari, Pello Otxandiano, ofreció al PNV que gobernaran juntos.

"Han pasado 38 días y el PNV todavía no ha dicho que no a Otxandiano", ha indicado Javier De Andrés que ha señalado que también el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reiteró esa oferta.

Por ello, ha emplazado al PNV a que diga "con claridad no" a la oferta de Otxandiano y de Otegi porque es "bien sencillo". "Queremos oírlo, porque todo el mundo sabe que nuestro voto no va a acabar ahí pero no todo el mundo sabe si el voto del PNV puede acabar efectivamente pactando con EH Bildu. Esa es la realidad y queremos oír al PNV decir no (..) del PNV no nos podemos fiar", ha asegurado.

Javier de Andrés ha hecho balance de los años en el gobierno del PNV, en los que se ha vivido un "proyecto de construcción nacional" en el que el PSE-EE ha colaborado con los jeltzales y que ha derivado en que el País Vasco vaya "en una línea inversa a la que ha ido España y el conjunto de Europa".

El líder de los populares vascos ha afirmado que, mientras que el conjunto de Europa y España "levantan barreras", se ha llevado a Euskadi a "un proceso de aislamiento" y, mientras el País Vasco tendría que haber "ido acompasado con el del conjunto de España y de Europa", ha ido en la "posición inversa" y ha tenido como consecuencias "el declive".

En este sentido, ha aludido a la pérdida de peso de Euskadi en la economía española que ha bajado un punto y medio hasta el 5,89%. "Nuestra economía tendría que crecer de golpe un 20% para situarnos en la posición en la que estábamos cuando arrancó el sistema del Concierto", ha añadido Javier de Andrés que también ha citado la pérdida de peso en ámbitos como el de la Educación o la universidad.

Según ha indicado, lo que pretende el PP es que Euskadi vuelva a "estar en la vanguardia de España" y, para ello, hay que cambiar el modelo porque el País Vasco se ha quedado "muy descolgado" y hay que tener "ambición para que vuelva a ser el primero".

En este sentido, cree que hay que utilizar todos los recursos y, en especial, el Concierto Económico para "progresar, competir y ser atractivo" porque ahora ocurre "lo contrario" y las "empresas, los jóvenes, el capital y el talento se marchan". A su juicio, la coalición entre PNV y PSE-EE ha hecho "lo mismo que ha hecho el PSOE en el conjunto de España, que es castigar a los trabajadores y recortes".

Asimismo, ha asegurado que la ciudadanía "echa de menos buenos servicios" y se ha empeorado como, por ejemplo, en sanidad, que "es cara" pero "no es buena" y donde, además, se pone el "filtro adicional lingüístico".

A su juicio, se conforman "con que la bicicleta no se termine de caer del todo". "Si nos conformamos con un insuficiente, el que se conforma con un insuficiente, acaba teniendo un muy deficiente", ha asegurado. Frente a ello, ha defendido su proyecto y cree que pueden "ser determinantes en el próximo gobierno" porque "no va a haber mayorías" en Euskadi, que necesita "centralidad".

RGI

En su discurso, también se ha referido a la RGI y ha propuesto una reforma integral para la inserción laboral porque "no es justo que alguien sin trabajar gane más de lo que gana un autónomo". A su juicio se está "llevando a la gente a la marginalidad, a que no quiera entrar y reintegrarse en el mercado laboral".

"Lo que queremos es gente que trabaje. Esa es la forma de integrar y no dando paguitas, no dando subsidios y no dando este tipo de trato.

(..) Basta ya de este juego perverso que conduce a la gente a la subsidiación vitalicia, Queremos volver a la cultura del esfuerzo", ha agregado.

También ha citado el proyecto del Guggenheim Urdaibi, donde cree que el PNV está "reculando". "Basta con saber lo que piensa Bildu para saber lo que va a acabar haciendo el PNV. Esa es la realidad", ha manifestado.

CASO KOLDO

Asimismo, también ha hecho referencia al denominado "caso Koldo" y ha indicado que nuevamente "todos están en sintonía" y se ha preguntado dónde está ahora y qué dice el PNV "que se presentaba como un valedor ético ante la corrupción"

¿Dónde están todos esos partidos que decían que su ética estaba por encima de cualquier otra cosa y esa dignidad, Yo lo que veo es un silencio de los satélites de Sánchez", ha agregado De Andrés, que ha señalado que "no oye nada a todos esos que hicieron una moción de censura por la dignidad ética y para no ser encubridores de la corrupción" recordando las palabras del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en aquel momento.

ESTHER MARTÍNEZ

Por su parte, la secretaria general del PP, Esther Martínez, ha indicado que el PP conforma, a día de hoy, la única alternativa para Euskadi" y con una actitud "constructiva, de no estar contra nadie" porque no les gustan "los proyectos que buscan la fractura, que buscan la diferencia, que buscan la distinción, el privilegio".

Ha criticado que hay un Gobierno vasco "al que le falta ambición, le faltan estímulos, le faltan creatividad, con una falta de crédito que se han ganado a pulso y sin liderazgo y sin visión y sin determinación".

Martínez ha añadido que "nadie va a representar con mayor ambición y entusiasmo" una alternativa que el PP, que "no acepta ninguna lección ni de nacionalistas, ni de socialistas, ni de EH Bildu, ni de Podemos".

"Y contamos con la persona que mejor puede representar este proyecto, nuestro presidente, Javier de Andrés. Y te necesitamos Javier, te necesitamos para conseguir una Euskadi abierta, moderna, conectada, plural, diversa, solidaria y tolerante. Y una Euskadi que sepa aprovechar las capacidades que nos dan nuestras instituciones de autogobierno", ha concluido.

RAQUEL GONZÁLEZ

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, que ha destacado que Javier de Andrés es el candidato del PP "para todos los vascos" y ha rechazado que solo haya dos aspirantes a Lehendakaritza, el de PNV y EH Bildu y haya que elegir "entre Guatemala y Guatepeor, como si no huiera más opciones"

Ha defendido que, en este momento de "confrontación", la opción "única y excepcional que queda es Javier de Andrés, "una persona que no se rinde, que no se calla, que no se aparta, no se esconde, no se resigna y no claudica".