Andrés Velencoso: repasamos sus mejores looks en su 45 cumpleaños

MADRID, 11 (CHANCE)

Andrés Velencoso es uno de los hombres más atractivos del panorama nacional, pero lo que verdaderamente nos encanta es la capacidad que tiene para combinar prendas en los photocalls o eventos públicos a los que acude. Aunque siempre es un reclamo ante las cámaras, el actor combina a la perfección un traje cualquiera con jersey o polo. Lo que podría ser un fracaso total para muchos, es todo un acierto para él. Hoy, que cumple 45 años, repasamos las lecciones de elegancia que nos ha dado el modelo en los últimos años.

TRAJE EN TONOS TIERRA

Si eres fanático de los trajes en color tierra, este te va a encantar. Es un fondo de armario ideal para la época estival. Cómodo, fresco y recto. En esta ocasión, el actor acudía a la presentación de 'Celebrity Bake Off España' en el FesTVal y destacó por combinar el traje con un polo en color crema. Arriesgado, pero sofisticado.

TRAJE CON JERSEY, ¿POR QUÉ NO?

De esta guisa se presentó el modelo a la IV Edición de los Premios Hombre del Año Esquire en 2021. Para la ocasión, Andrés eligió un traje con americana cruzada que combinó con un jersey de cuello Perkins de la firma Pedro del Hierro. Un traje de lo más elegante por su corte y las grandes solapas de la americana, con el que jugó metiéndole ese jersey en vez de una camisa.

SU LOOK MÁS ROMPEDOR

Rockero y rompedor, así nos encontramos al actor en la presentación de su firma de moda masculina 'OOTO, Out Of The Office'. Para la ocasión lució camiseta blanca, cazadora de cuero, jeans oscuros y botines. Es una de las imágenes más relajadas de Velencoso, pero también aplaudida por este lookazo más sport.

SU IMÁGEN MÁS CLÁSICA

Es una de las últimas imágenes que tenemos del actor en el photocall de la nueva serie de Atresplayer Premium 'Nacho' en Cines Capitol. Clásico y de lo más elegante, el modelo sorprendió a todos con este traje recto combinado con camisa blanca y corbata azul. Para jugar con su look, el actor optó por un peinado efecto mojado y despeinado que le aportaba un toque más casual.

AMERICANA CRUZADA, SU IMPRESCINDIBLE

Y, por último, rescatamos esta imagen de cuando Andrés asistió a la entrega del premio BMW de pintura en 2021 luciendo uno de sus favoritos: americana cruzada, con grandes solapas, imitando a las de doble botonadura. En esta ocasión, en vez de apostar por algo más informal, sí que lució camisa básica.