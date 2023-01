Andreu dice que Feijóo queda "deslegitimado" cuando "verbaliza algo que no cumple" en relación a la lista más votada

SAN ADRIÁN (NAVARRA), 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que "queda en evidencia una persona que lidera un partido que supuestamente quiere gobernar a España cuando verbaliza algo que no cumple, que no permite que se cumpla, que mira para otro lado". "Queda deslegitimado para que nadie crea nada de lo que dice", ha subrayado.

Así se ha pronunciado este martes, en respuesta a los medios de comunicación sobre la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista más votada.

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "nuestro sistema democrático está montado para sumar mayorías que representen a la mayoría ciudadana y eso no lo garantiza la lista más votada".

"Eso quiere decir que el PP a lo mejor tiene dificultad para llegar a acuerdos, aparte de que no creo que vaya a ser el partido más votado en las generales", ha señalado, en un acto desarrollado en San Adrián junto con la presidenta de La Rioja, Concepción Andreu, y el presidente de Aragón, Javier Lambán.

En la misma línea se ha mostrado Lambán, que ha apuntado que "lo primero que tiene que hacer" Feijóo es "reconocer que Pedro Sánchez y el PSOE fue el partido más votado y gracias a los acuerdos es un gobierno legítimo". "Son ocurrencias que me atrevería a calificar de tramposas", ha señalado, tras añadir que esa teoría "tiene un punto ventajista debido a una pretendida victoria electoral que creen que tiene al alcance de la mano en las encuestas".

Según Lambán, "creen que van a ser la primera fuerza" en casi todos los sitios pero "trabajaremos para que no lo sean". "Creo que no lo van a ser", ha subrayado el presidente aragonés, que ha trasladado que si esa teoría "hubiera estado vigente hace cuatro años, Ayuso no hubiera sido presidenta de la Comunidad de Madrid", entre otros casos. A su juicio, "la legitimidad que tiene el PP para hacer una propuesta de esta naturaleza es absolutamente inexistente".

Preguntados por la comparación de Feijóo entre Ayuso y Almeida con la Triple A, Chivite ha respondido que ella se presenta a los comicios "como ganadora". "El resto que se llamen como quieran", ha apuntado.

Al respecto, Lambán ha manifestado que "sugeriría" a Feijóo "que se documentara más sobre la historia reciente de la humanidad". "Si lo hiciera, vería que la Triple A les recuerda a los argentinos a una organización criminal que asesinó a miles de argentinos y no es muy afortunado usarlo en los términos que ha hecho el señor Feijóo", ha señalado, tras considerar que éste "debería ser más inteligente" e "informarse mejor".