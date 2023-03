Andrew Garfield, uno de los más elegantes en los Oscar 2023

MADRID, 13 (CHANCE)

Ha sido uno de los protagonistas de la noche porque era uno de los entregadores de los Oscar 2023, pero también lo ha sido por su acertada elección para la alfombra roja. Aunque no ha protagonizado un momento histórico como el año pasado, Andrew Garfield ha lucido un traje con americana cruzada con el que ha derrochado estilo.

Fue el año pasado cuando el actor y Jaime Dornan -ambos con películas nominadas- se reencontraban en la red carpet y no dudaban en mostrar delante de las cámaras todo el cariño que se tenían después de haber sido compañeros de piso cuando ambos eran adolescentes y soñaban con ser actores.

Ambos vivieron juntos hace años cuando llegaron a Estados Unidos y compitieron para los mismos papeles. A pesar de que las circunstancias de la vida -y de los proyectos laborales- les colocaran uno frente al otro, los dos demostraron hace tan solo un año que la amistad está por encima de todas las cosas.

Este 2023 no hemos tenido ni beso ni abrazo... pero sí que hemos visto cómo ha cambiado el look del actor. Con una barba mucho más poblada, Andrew ha aparecido ante los fotógrafos y se ha mostrado mucho más serio de lo que estamos acostumbrados. Luciendo un esmoquin negro, con americana cruzada, grandes solapas y una pajarita XXL, el actor no nos ha regalado un momento histórico como el ya comentado, pero sí su mejor -y más elegante- imagen.