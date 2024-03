Andueza advierte que el PSE es "el que va a decidir" tras el 21A y rechaza apoyar a EH Bidu "ni siquiera absteniéndose"

Reitera que Otxandiano ha cometido un "un error de bulto" con sus palabras sobre ETA y le pide que "no tome por tonta" a la ciudadanía

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari de la formación, Eneko Andueza, ha advertido a quienes plantean las elecciones vascas como "un duelo" entre PNV y EH Bildu de que es "un error" no darse cuenta de que "el Partido Socialista es el que va a decidir". Además, ha insistido en que "cierra absolutamente" la posibilidad de gobernar con la izquierda abertzale ni "hacer lehendakari ni siquiera absteniéndose" a su candidato.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha admitido que las elecciones vascas se suelen presentar como "algo parecido a un duelo" entre PNV y EH Bildu, si bien ha advertido de que "el que no se haya dado cuenta ya de que aquí el Partido Socialista es el que va a decidir, el que va a ser fundamental, estará cometiendo un error".

El dirigente socialista ha reivindicado que su partido "tiene que tener más fuerza que nunca" en el próximo gobierno para que "tenga más políticas progresistas" y que se ponga el foco en cuestiones de las que el PSE lleva "mucho tiempo ya hablando", mientras el resto está "enredados en ver quién es más independentista", "peleándose por ver quién es la culpa de que no vayan en coalición en estas elecciones" o "tirados al monte haciendo política desde Madrid".

"La ciudadanía vasca no está ni para perder el tiempo ni para perderse en enredos. Tenemos que estar centrados y hablando de lo que verdaderamente no importa la ciudadanía, que son las soluciones que cada cual propone a los problemas que en estos momentos tiene", ha insistido.

Respecto a su socio de Gobierno, el PNV, ha afirmado que tiene intención de ser "un candidato no beligerante, pero sí vehemente" porque su partido presenta el proyecto "de largo el mejor" que se presenta a las elecciones y cree que "Euskadi necesita dejar a un lado los discursos independentistas, la autocomplacencia y dedicarse menos a la soberanía y mucho más a la ciudadanía".

A su entender, es preciso situar a Euskadi en una "esfera de liderazgo muy superior" a la actual, para lo que hacen falta "no sólo cambios en las políticas, no sólo cambios estructurales en muchos departamentos como el de sanidad, interior, seguridad, educación", sino "también cambios en los liderazgos, en la manera de gobernar y de gestionar este país".

Por otro lado, ha reiterado que el PSE no va a negociar con EH Bildu tras las elecciones de abril y ha asegurado a "los que estén inseguros" que, además de su actitud sobre ETA, les "separan" el modelo de país, porque los socialistas "nunca van a apoyar un proyecto independentista", y la manera de gobernar "muy diferente".

"Lo cierro absolutamente. Nosotros no vamos a gobernar con la izquierda abertzale, no vamos a hacer lehendakari a ningún candidato de la izquierda abertzale dando nuestros votos ni tan siquiera absteniéndose. Por lo menos hasta que la izquierda abertzale no dé los pasos que tenga que dar y no renuncie a unos objetivos políticos o un proyecto de país que desde luego para nada coinciden con los nuestros", ha manifestado.

Preguntado por las críticas del PP a los acuerdos del Partido Socialista, ha señalado que "la derecha en Madrid sigue muy poco la política vasca", donde el Partido Popular "vota conjuntamente con EH Bildu". Al margen de que se tengan "discrepancias", ha subrayado que "todos los partidos pactan con todo el mundo" y, cuando esos acuerdos "puntuales" contribuyen a la estabilidad, "bienvenidos sea".

Preguntado si aceptaría los votos de EH Bildu para ser lehendakari, ha precisado que "uno no puede aceptar o rechazar los votos cuando otro partido le vota". "Otra cosa es que yo acuerde esos votos, que en este caso eso no iba a suceder con EH Bildu y con el Partido Popular tampoco", ha señalado.

Andueza ha reiterado las críticas que ha expresado este pasado domingo en el homenaje a Isaías Carrasco, asesinado por ETA hace 15 años, a la izquierda abertzale y, aunque ha agradecido la presencia de la alcaldesa de EH Bildu, ha señalado que "ese gesto no puede ser una foto para limpiar una conciencia".

De este modo, ha afirmado que "el gesto que espera la ciudadanía vasca, y principalmente las víctimas, es el reconocimiento de la responsabilidad directa que tuvo la izquierda independentista en aquel momento". "Claro que se lo reproché. Si vino, que no sea para sacarse una foto y para quedar bien. Si viene, tiene que ser para condenar todo aquello y para decir que no estuvieron a la altura y que evidentemente ellos tienen una responsabilidad directa", ha manifestado.

Tras indicar que "ese tipo de gestos públicos, cuando no se hacen con sinceridad y cuando no se hacen hasta el fondo de la cuestión, son bastante hipócritas", ha considerado que "ayer tenía una buena oportunidad la alcaldesa de Arrasate de haber cogido el micrófono y haber llamado a las cosas por su nombre, pero siguen siendo muy cobardes".

En la misma línea, ha advertido de que el candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, "ha cometido un error de bulto" al "calificar como ciclo político todo el periodo de terror de ETA". "Es no tener los atributos suficientes para llamar a cada cosa por su nombre. Me parece bastante cobarde decirlo", ha señalado.

Del mismo modo, cree "bastante cobarde decir que él pertenece a una generación que no tiene nada que ver con eso" y, en este sentido, ha planteado que él es "de su misma generación" y pasó "nueve años escoltado".

Según ha indicado, "no le vi en las manifestaciones contra ETA. ¿Si no estaba apoyando a ETA y si no estaba en contra de las manifestaciones de ETA, dónde estaba, en el silencio cobarde? No me lo creo". "Que no tome por tonta a la ciudadanía vasca, que todos sabemos de dónde venimos. Este es un país pequeño", ha indicado, pidiendo que "no vengan con cuentos".

Por otro lado, en la jornada en la que se va a reunir la Comisión Mixta para proceder al traspaso de tres transferencias a Euskadi, ha subrayado que el Partido Socialista siempre ha tenido "la voluntad política de intentar cumplir con el Estatuto".

Asimismo, ha subrayado que su partido es "el único en Euskadi que ha estado en la redacción, en la aprobación y en la defensa" del Estatuto, que considera "una herramienta magnífica".

No obstante, ha precisado que algunas de las transferencias pendientes "van a ser muy difíciles de cumplir por una cuestión de dificultades técnicas, de dificultades administrativas y otras de dificultades jurídicas".

En otro orden de cosas, ha considerado que el llamado 'caso Koldo' no va a afectar al PSE en las elecciones autonómicas porque "la gente sabe distinguir perfectamente" y, además, el PSOE ha tenido una respuesta proporcionada, correcta y rápida".

Asimismo, ha opinado que la ley de Aministía al 'procés' es "una buena contribución a la convivencia" y a intentar "recuperar la normalidad de Cataluña", cuya sociedad "ha estado muy tensionada" por un proceso que "provocaron, por un lado, evidentemente, los independentistas y, por otro lado, la irresponsabilidad de un gobierno del Partido Popular".

En su opinión, "una apuesta valiente" como ésta va a contribuir a que "los ánimos se relajen" y también a tener "una legislatura en la que poder afrontar los retos" como "la conquista" de más derechos y avances sociales.