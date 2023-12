Andueza dice que si EH Bildu le ofreciera apoyo para ser lehendakari, lo pensaría

Tampoco espera tener que apoyar a PNV porque aspira a ganar, pero si se reedita el Gobierno vasco, habría que "cambiar el guion"

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, si EH Bildu le ofreciera apoyo para ser lehendakari, lo tendría que pensar, aunque no contempla ese escenario, y ha asegurado que, en cualquier caso, "nunca firmaría un acuerdo de gobierno" con la formación soberanista. "Soy una persona de palabra", ha apostillado.

Tampoco tiene claro, ahora mismo, a la espera de conocer los resultados de las elecciones autonómicas, si garantizaría al PNV la Lehendakaritza, porque él aspira a ganar, después de que el PSE-EE fuera el partido más votado en Euskadi en las generales, y en caso de que se reeditara la coalición de gobierno entre socialistas y jeltzales, considera que habría que cambiar "la manera de gobernar y el guion" para mejorar su gestión, porque "hay cuestiones que no están funcionando".

Andueza ha ofrecido estas reflexiones en una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, en la que ha defendido "la legitimidad" de PSN para acordar con EH Bildu la moción de censura contra la alcaldesa de UPN de Pamplona, Cristina Ibarrola, y ha señalado que es "acertada" teniendo en cuenta la situación vivía el Ayuntamiento de la capital navarra.

El líder de los socialistas vascos ha repetido que él no hará lehendakari a ningún candidato de EH Bildu en Euskadi porque no comparte su "proyecto independentista", pero tampoco por una cuestión "ética". "El conjunto de la sociedad vasca está esperando que condene la violencia y reconozca el daño causado", ha asegurado.

Según Eneko Andueza, "probablemente, sean otros los que tengan que apoyar al candidato del PSE-EE", y preguntado por qué pasaría si EH Bildu le ofreciera su apoyo para ser lehendakari, ha respondido que lo tendría que pensar.

"Yo ese escenario de momento no lo contemplo, entre otras cosas, porque no creo que estén dispuestos a darnos sus votos, y en segundo lugar, porque lo importante no es quién, sino para qué. En cualquier caso, nunca firmaría un acuerdo de gobierno con EH Bildu, como no lo ha hecho hasta el momento el Partido Socialista", ha manifestado.

El secretario general del PSE-EE ha asegurado que es "una persona de palabra", que cumple lo que dice. Además, ha advertido que los socialistas no participarán "de ningún proyecto independentista" y cree que últimamente Arnaldo Otegi es "de lo único que habla".

"¿Cómo le voy a decir al señor Otegi que les voy a hacer lehendakari si el que aspira a serlo soy yo?. Es que yo quiero ser lehendakari de Euskadi y quiero poner en marcha un proyecto que es capaz de aglutinar y de conformar un horizonte muchísimo mejor que el que nos puede ofrecer el PNV y EH Bildu", ha manifestado en otro momento de la entrevista.

Andueza ha recordado que ya hubo en su día un diputado general de EH Bildu en Gipuzkoa, y conoce "cuál es su manera de gobernar cuando está en determinadas instituciones". "No coincidimos ni en las cuestiones éticas, ni en las cuestiones programáticas, ni en la manera de gobernar. Es una cuestión de incompatibilidades", ha remarcado.

A preguntas de si dentro de unos años también rechazaría gobernar con EH Bildu, ha replicado: "nadie sabe en un futuro qué va a pasar y nadie puede descartar nada, porque lógicamente todos los partidos evolucionamos, damos pasos, y yo espero y deseo que en algún momento también EH Bildu dé un paso que creo que el conjunto de la sociedad vasca está esperando, que es el de condenar la violencia y el reconocer un daño causado", ha indicado.

Andueza cree que su partido es "el único que está poniendo el acento en las necesidades que tiene este país", mientras que los jeltzales y la formación soberanista "están más preocupados por quién les va a hacer lehendakari y quién les va a apoyar".

A su entender, a la ciudadanía vasca "no le va a importar tanto quién es la cara que salga a dar una rueda de prensa o que esté sentada en el escaño del lehendakari", sino que "se resuelvan sus problemas y se atiendan sus necesidades".

PNV

Por todo ello, cree que no está en disposición de contestar a si el PSE-EE respaldará a un candidato del PNV para ostentar la presidencia del Gobierno vasco.

"No lo sé. Yo tengo muy claro que no voy a hacer Lehendakari a un candidato de EH Bildu, tengo muy claro que quiero ser lehendakari y que aspiro a ganar las elecciones. Por otra parte, tengo muy claro que la ciudadanía dirá qué espacio debemos de ocupar cada cual y, a partir de ahí, tendremos que concretar cuáles las coincidencias en nuestros programas electorales para sondear y valorar si hay posibilidad de alcanzar un acuerdo", ha indicado.

En caso de que su partido gane las elecciones autonómicas, como hizo en las generales en Euskadi, ha afirmado que se sentarán "absolutamente con todos los partidos", pero tendrá "muy claro" cuáles son sus objetivos y su proyecto de país.

GESTIÓN DEL GOBIERNO VASCO

En cuanto a la gestión del Gobierno Vasco, el secretario general del PSE-EE ha asegurado que es "un ejercicio de honestidad decir que hay cuestiones que no están funcionando bien". "La ciudadanía lo observa en la calle y también es una reflexión que entiendo ha hecho el PNV, en tanto que considera que el actual lehendakari no tiene que continuar en su puesto", ha añadido.

No obstante, ha aclarado que, cuando asegura que Euskadi "necesita un cambio" de rumbo en su Ejecutivo, no lo dice solo por los departamentos que dirigen los jeltzales, sino también por los liderados por los socialistas. "Tenemos margen para aplicar otro tipo de políticas y para seguir avanzando en lo que ya estamos haciendo", ha precisado.

Por ello, ha emplazado a "cambiar la manera de gobernar y su guion para hacer posible que el futuro de Euskadi sea mejor". "Claro que observo síntomas de agotamiento, porque no se están dando respuestas a cuestiones que ya suponen un gran reto de país, como el modelo de cuidados, el sanitario o el educativo", ha sostenido, para asegurar que el PSE-EE siempre ha contribuido a "la estabilidad institucional" y seguirá en esa línea.

ACUSACIONES DE LA DERECHA

Eneko Andueza ha recordado que lo sufrido por los socialistas con ETA, aunque "algunos miembros de la derecha" ahora les tachen de "etarras, algo que es bastante indecente". "Es lo mismo de lo que nos acusaban cuando un gobierno del Partido Socialista se sentó en la mesa para conquistar la paz", ha aseverado.

Andueza ha explicado que fue una "apuesta muy arriesgada" y el tiempo le ha dado "la razón". "Me parece una indecencia que algunos miembros del PP falten el respeto, no sólo las siglas del Partido Socialista, sino a la trayectoria democrática de Euskadi y de la ciudadanía vasca", ha añadido.

A su juicio, esto demuestra que "algunos estaban muy cómodos pisando moqueta mullida, mientras otros se jugaban la vida en este país". Asimismo, ha lamentado la concentración convocada por UPN para el próximo domingo bajo el lema 'Pamplona no se vende' --a la que asistirá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo--, por considerar que es "una falta de respeto absoluta a las instituciones, a la democracia y a la ciudadanía".

"Algunos están muy acostumbrados a recurrir a la agitación social, a calentar la calle cuando no están en el gobierno y luego piden responsabilidad de Estado, responsabilidad del país cuando ellos están en el poder. La responsabilidad de Estado y de país hay que demostrarla siempre, y creo que calentar la calle, y contribuir a las algaradas, a la bronca y al insulto, denigra a las instituciones y rebajan muy mucho el nivel de la política", ha añadido.