Andueza pide "más rojo" en el mapa tras las elecciones municipales y "recuperar los espacios" que corresponden al PSE-EE

Cree que "todos se han puesto nerviosos" porque PSE "está en el centro del tablero" y es "la mejor posición de salida para un nuevo comienzo"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha animado a la militancia a "crecer e ir a más" y, ante las próximas elecciones municipales y forales, ha pedido "más rojo" en el mapa con el fin de "recuperar los espacios" que corresponden a los socialistas. Además, se ha mostrado convencido de que "todos se han puesto nerviosos, hoy todos miran" al PSE-EE porque "está en el centro del tablero" y esa es la mejor posición de salida para "el nuevo comienzo".

Andueza ha participado esta mañana en el Congreso provincial que ratificará a Mikel Torres como secretario general del PSE-EE de Bizkaia y que ha reunido desde las 9.30 horas, en Azkuna Zentroa de Bilbao, a 204 delegados y delegadas, representantes de las agrupaciones locales.

En su intervención, tras la votación del informe de gestión de la Ejecutiva saliente y el dictamen de la Comisión de Garantías Electorales, Andueza se ha mostrado convencido de que en el PSE "hay cantera, partido". "Un partido con banquillo, con capacidad de renovación, de generar nuevos liderazgos. Un partido vivo capaz de darse un nuevo comienzo, que es lo que hicimos el pasado fin de semana y que hoy continuamos en Bizkaia", ha afirmado.

En opinión del secretario general de los socialistas vascos, el periodo congresual de la formación ha puesto "en el centro del tablero" al PSE-EE, y ha "despertado el interés alrededor".

A su juicio, esto ha ocurrido, "en buena parte, gracias a un relevo ejemplar por parte de Idoia Mendia, que tuvo la valentía de asumir el liderazgo del partido y del Gobierno en los momentos más difíciles y que ha tenido la generosidad de echarse un lado para facilitar el cambio en la Secretaría General".

"Valentía y generosidad para asumir responsabilidades. Valentía y generosidad también para dejarlas. Ojalá que cuando nos toque al resto, sepamos hacerlo igual de bien", ha dicho, dirigiéndose a la anterior líder de la formación.

Eneko Andueza ha insistido en que, desde que se anunció el proceso congresual, "todos se han puesto nerviosos". "Hoy todos miran al Partido Socialista. Hoy todos, absolutamente todos, hablan sobre nosotros: de nuestro proyecto, de nuestra gente, de nuestras expectativas. Hoy todo el debate político en Euskadi gira en torno a lo que hacemos los socialistas y ésa es la mejor posición de salida para el nuevo comienzo que nos queremos dar", ha explicado.

El secretario general del PSE considera que el Congreso "ha dado un impulso" al PSE-EE que debe continuar con las citas provinciales de este fin de semana con el objetivo de "transformar Euskadi, avanzar en derechos, combatir las desigualdades, defender la pluralidad".

Andueza se ha dirigido a los congregados en el Congresos del PSE vizcaíno para asegurar que la formación está "de nuevo en el centro del tablero" y debe "convertir este impulso en palanca de transformación".

"De nuestro acierto, dependerá que a Euskadi le vaya bien. De nuestro acierto dependerá el bienestar de la gente, el avance en derechos, las conquistas sociales. De nuestro acierto dependerá que Bizkaia y Euskadi avancen en derechos para todos, en oportunidades para todos", ha señalado.

"MÁS ROJO EN EL MAPA"

Eneko Andueza ha recordado que dentro de año y medio se celebrarán de nuevo las elecciones municipales y forales. "Y quiero ver más color rojo en el mapa de Euskadi. Quiero que miles de vascos y de vascas conozcan la suerte de tener un alcalde o una alcaldesa socialista. Como lo saben en Portugalete y en Ermua. Como lo saben en todos esos pueblos donde hemos asumido responsabilidades de Gobierno y está siendo la razón de su transformación", ha manifestado.

Además, a instado a "ir a más", a "seguir creciendo". "Porque es lo que la gente necesita. Porque es lo que se espera de nosotros. Porque es para lo que tiene que servir este nuevo comienzo y este nuevo impulso que nos hemos dado los socialistas y que ahora se tiene que extender por toda Euskadi", ha argumentado.

Andueza ha recordado a sus compañeros que el partido inicia "un nuevo tiempo" pero "con la fuerza de siempre, con los principios de siempre"."Porque ahí fuera nos están esperando. Somos su esperanza. Vamos a recuperar todos los espacios que nos corresponden. Volveremos a hacer posible que a nadie le falte de nada. Volveremos a liderar este país. Porque este país nos merece", ha señalado.

GESTIÓN

Eneko Andueza ha realizado un repaso a la gestión del partido en los últimos años, y ha aludido, como ejemplo, al "balance de gestión". "Una gestión que ha permitido que las políticas públicas, también en Bizkaia, miren a la izquierda, que ha permitido una orientación social a la Diputación y los ayuntamientos y una mirada social", ha apuntado.

Es la gestión socialista la que ha permitido, según sus palabras, "redirigir los recursos aumentados gracias a la reforma fiscal para sacar adelante planes para comarcas desfavorecidas", hacer "políticas empleo ambiciosas", transformar "de arriba abajo la movilidad del territorio, para hacerla más sostenible, más habitable" o "aumentar los presupuestos y la ambición de las políticas de igualdad".

"Si hoy Bizkaia y Euskadi miran a la izquierda, es porque los socialistas estamos en los Gobiernos. Es porque marcamos el ritmo de la política", ha precisado.

También se ha referido a asuntos como la violencia de género a la que están "empeñados en dedicar más recursos, más medios y más atención" y al empeño de la formación en "combatir la desigualdad en todas sus formas, empezando por la salarial, porque sabemos que la dependencia económica es la primera puerta a otro tipo de desigualdades". "Y no lo podemos permitir. Porque queremos acabar con todos los techos de cristal", ha advertido, a la vez que ha reclamado "más igualdad y protagonismo" para las mujeres.

SOCIALISMO

Según el máximo dirigente del PSE-EE, cuando habla de "nuevo comienzo, no es para romper con el pasado". "No es lo que queremos. No aquí en Bizkaia. Si hablamos de un nuevo comienzo es para aprovechar el impulso y adaptarlo al nuevo tiempo y a las nuevas necesidades que la pandemia a puesta encima de la mesa y ante las que no podemos mirar de lado", ha explicado.

Tras apuntar al reto climático, el demográfico, la digitalización de la industria o los nuevos empleos, ha asegurado que "estamos en un nuevo mundo y que requiere de nuevas palabras" como "la robótica o la economía azul".

"Ahí es donde nos espera la gente. Para eso tenemos que estar los socialistas. Tenemos que estar en los jóvenes que mañana tomarán las riendas del país. Vamos a construir desde nuestro presente vuestro futuro", ha reivindicado.

En los objetivos de sus actuaciones ha situado a "las personas que buscan su primera oportunidad laboral y las parejas que buscan conciliar su vida personal y laboral". "Debemos construir el futuro de la mano de quienes lo van a protagonizar. De quienes nos van a coger el testigo", ha añadido.